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    У світі

    Корабель Маска Crew Dragon успішно повернувся на землю: відео

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    На борту корабля перебувають астронавти Даг Херлі і Боб Бенкен - Корабель Маска Crew Dragon успішно повернувся на землю: відео
    На борту корабля перебувають астронавти Даг Херлі і Боб Бенкен

    Після двомісячної місії вони приземлилися в океан біля узбережжя Флориди

    Американський пілотований космічний корабель Crew Dragon успішно здійснив посадку на воду в Мексиканській затоці.

    Трансляція ведеться на сайті NASA.

    На борту корабля перебувають астронавти Даг Херлі і Боб Бенкен.

    Після двомісячної місії вони приземлилися в океан біля узбережжя Флориди. 

    Це перше приводнення, що відбулося з людьми на борту за 45 років.

    Цей політ став останнім етапом випробувального польоту SpaceX. Він надає дані про характеристики ракети Falcon 9, космічних кораблів Crew Dragon, і означає, що SpaceX зможе забезпечити регулярні оперативні польоти на МКС, починаючи з кінця 2020 року.

    Як відомо, у суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида відбувся запуск на станцію МКС ракети Falcon 9 з частково багаторазовим пілотованим кораблем Crew Dragon.

    Президент США Дональд Трамп назвав запуск Crew Dragon «тріумфальним поверненням до зірок».

    Вперше з 2011 року космонавти NASA полетіли на міжнародну космічну станцію на кораблі США, а не на російському «Союзі».

    США космонавти корабель NASA Falcon
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