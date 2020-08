Корабель Маска Crew Dragon успішно повернувся на землю: відео

Після двомісячної місії вони приземлилися в океан біля узбережжя Флориди

Американський пілотований космічний корабель Crew Dragon успішно здійснив посадку на воду в Мексиканській затоці.

Трансляція ведеться на сайті NASA.

На борту корабля перебувають астронавти Даг Херлі і Боб Бенкен.

Це перше приводнення, що відбулося з людьми на борту за 45 років.

Цей політ став останнім етапом випробувального польоту SpaceX. Він надає дані про характеристики ракети Falcon 9, космічних кораблів Crew Dragon, і означає, що SpaceX зможе забезпечити регулярні оперативні польоти на МКС, починаючи з кінця 2020 року.

"Thanks for flying @SpaceX ." Current Location: Planet Earth A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3

Recovery teams are on their way to retrieve @AstroBehnken and @Astro_Doug from where they have splashed down inside the @SpaceX Dragon Endeavour. #LaunchAmerica pic.twitter.com/J7XUIt7sPt