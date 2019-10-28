На український ринок прийшов ще один виробник смартфонів



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Смартфони Reno2 і Reno2 Z оснащені 6,5-дюймовими екранами

Смартфони Oppo Reno2 з’явилися у продажу 25 жовтня за ціною від 15 999 грн

Китайський виробник смартфонів Oppo оголосив цього тижня про офіційний вихід на ринок України.

Компанія представила в Києві дві новинки з середнього цінового діапазону. Відмінною особливістю обох моделей стали дисплеї «без вирізів», «дірок» і «чубчиків», що займають всю лицьову панель. А фронтальні камери в селфі режимі виїжджають з верхньої частини корпусу.

Спільними для лінійки Oppo Reno2 є також чотиримодульна камера з 5-кратним гібридним і 20-кратним цифровим зумом. У ній передбачений режим Ultra Dark для чітких знімків вночі в умовах майже повної відсутності світла.

Ще є стабілізатор відеозйомки «на ходу», що працює в режимі Ultra Steady Video. А також – швидка технологія підзарядки Vоос Flash Charge 3.0 з батареєю на 4000 мА/год.

Смартфони Reno2 і Reno2 Z оснащені 6,5-дюймовими екранами. Вони виготовлені зі скла Corning Gorilla Glass шостого і п’ятого поколінь. Також у них високий показник співвідношення розмірів екрана до корпусу (93,1% і 91,1% відповідно).

Reno2 має висувну камеру у вигляді акулячого плавця, що робить знімки з заднім підсвічуванням. У телефоні також передбачений режим інтелектуальної корекції зображення AI Beauty. У моделі Reno2 Z є висувна фронтальна камера на 16 МП з функцією Atmosphere Light.

Oppo Reno2 буде доступна в кольорах Luminous Black і Ocean Blue. Оперативна пам’ять – 8 ГБ, вбудована – 256 ГБ. У продажу модель повинна з’явилися 25 жовтня за ціною від 15 999 грн.