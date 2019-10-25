Керівництво Google звинувачують у шпигунстві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами керівництва компанії, необхідність впровадження цього розширення була обумовлена «збільшенням спаму навколо календарів та подій»

Спеціальне розширення для Google Chrome можна використовувати, щоб стежити за спробами співробітників організувати протести або обговорити свої трудові права

Співробітники Google заявили, що керівництво компанії розробило спеціальний інструмент, який дозволяє стежити за ними. Йдеться про розширення для Google Chrome, яке можна використовувати, щоб стежити за спробами співробітників організувати протести або обговорити свої трудові права. Про це повідомляє Bloomberg.

Розширення повідомляє керівництву Google про співробітників, які внесли в свій календар подію, яка передбачає використання більш 10 кімнат або участь понад 100 осіб. Найбільш ймовірним поясненням цього є «спроба керівництва негайно дізнаватись про будь-які спроби самоорганізації працівників».

Представник Google Alphabet заявив виданню, що усі обвинувачення є хибними.

«Це нагадування вимагає від людей бути більш уважними, перед тим, як автоматично додавати події в календар більшої частини співробітників», – підкреслив він.

За словами компанії, необхідність впровадження цього розширення була обумовлена «збільшенням спаму навколо календарів та подій».

«Компанія не збирає інформацію, що дозволяє визначати особу і не зупиняє використання календарів», – йдеться в повідомленні компанії.

Видання пише, що суперечливі погляди на інструмент підкреслюють зростаючу напруженість між керівництвом Google та працівниками.

21 жовтня кілька десятків робітників в офісі Google в Цюріху провели захід про права робочих і профспілок, не зважаючи на намагання менеджерів його скасувати.

Протягом останніх 18 місяців працівники протестували проти того, як компанія розглядає скарги на сексуальні домагання, а також розпочала кілька внутрішніх кампаній проти деяких проектів Google, включно з цензурою у КНР та контракту з Пентагоном.

Нагадаємо, влітку робота над суперечливим проектом Google Dragonfly для Китаю зупинилася.

Компанія одразу мала з ним проблеми, як тільки він з’явився. Витік документів вказує на те, що пошуковий додаток, орієнтований на Китай, автоматично мав ідентифікувати сайти, заблоковані на території країни, і просто видаляти їх із результатів пошуку. Це, зокрема, інформація про свободу слова та політичну опозицію, а також будь-які негативні згадки авторитарних урядів.