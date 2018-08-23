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    Технології

    NASA запустить лазер для вимірювання зміни льодового покриву Землі

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    <p>Лазер ICESat-2</p> - NASA запустить лазер для вимірювання зміни льодового покриву Землі
    Фото: U.S. Air Force

    Лазер ICESat-2

    Апарат буде вимірювати середнє щорічне значення висоти наземного льоду, що охоплює Гренландію і Антарктику

    У вересні 2018 року Національне аерокосмічне агентство США (NASA) запустить у космос передовий лазерний апарат, який буде вимірювати зміни полярного льодового покриву Землі.

    Про це йдеться у повідомленні NASA.

    Апарат ICESat-2 буде вимірювати середнє щорічне значення висоти наземного льоду, що охоплює Гренландію і Антарктику.

    «Нові наглядові технології ICESat-2 допоможуть нам дізнатися, як льодовикові шари Гренландії і Антарктики сприяють підвищенню рівня моря», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що запуск ICESat-2 розширить і продовжить 15-річний досвіт NASA з моніторингу зміни полярних льодових висот Землі.

    NASA почало вивчати зміну льодового покрову у 2003 році, запустивши першу місію ICESat. 

    Нагадаємо, у серпні NASA успішно запустило космічний апарат до Сонця.

    Джерело: Громадське

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