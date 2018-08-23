NASA запустить лазер для вимірювання зміни льодового покриву Землі
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Лазер ICESat-2
Апарат буде вимірювати середнє щорічне значення висоти наземного льоду, що охоплює Гренландію і Антарктику
У вересні 2018 року Національне аерокосмічне агентство США (NASA) запустить у космос передовий лазерний апарат, який буде вимірювати зміни полярного льодового покриву Землі.
Про це йдеться у повідомленні NASA.
Апарат ICESat-2 буде вимірювати середнє щорічне значення висоти наземного льоду, що охоплює Гренландію і Антарктику.
«Нові наглядові технології ICESat-2 допоможуть нам дізнатися, як льодовикові шари Гренландії і Антарктики сприяють підвищенню рівня моря», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що запуск ICESat-2 розширить і продовжить 15-річний досвіт NASA з моніторингу зміни полярних льодових висот Землі.
NASA почало вивчати зміну льодового покрову у 2003 році, запустивши першу місію ICESat.
Нагадаємо, у серпні NASA успішно запустило космічний апарат до Сонця.
Джерело: Громадське