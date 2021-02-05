Samsung «поховала» популярні смартфони

Компанія зупинила оновлення деяких моделей смартфонів

Samsung припинила випускати оновлення для деяких популярних смартфонів. Про це повідомляється на сайті компанії.

Корейська корпорація оновила розділ технічної інформації, що стосується своїх пристроїв.

Зі списку смартфонів, які отримують оновлення безпеки, пропали Galaxy J3 Pop, Galaxy A3 2017, Galaxy A5 2017 і Galaxy A7 2017. Всі апарати були представлені у 2017 році. Таким чином, компанія «поховала» дані пристрої і припинила їх підтримку.

Відповідно до змісту оновленої сторінки підтримки, компанія зобов'язалася поставляти щомісячні патчі безпеки сучасним смартфонам.

У список потрапили апарати серій Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy Note 9, Galaxy Note 10, Galaxy Note 20 і інші пристрої. Раз на квартал оновлення безпеки будуть приходити на смартфони Galaxy S8, Galaxy Note 8, Galaxy M10, Galaxy A70 і інші телефони.

На оперативне отримання оновлень можуть розраховувати власники актуальних флагманів корейської корпорації.

До них відносяться смартфони серій Galaxy Note 20 і Galaxy S21, представлені у серпні 2020 року і у січні 2021 року відповідно.

Нагадаємо, що Samsung відмовиться від зарядного адаптера для смартфона.