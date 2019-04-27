Стало відомо, коли очікувати на ринку новий Xiaomi Mi Band 4



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Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 скоро надійде у продаж Фото: Технофан

У ґаджета Xiaomi Mi Band 4 буде функція, схожа з тією, яку можна зустріти у Apple Watch Series 4

Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 за крок від надходження у продаж. Про це повідомило офіційне джерело в особі фінансового директора компанії Huami Девіда Цуя. Цей бренд займається випуском всіх моделей Mi Band починаючи з найпершої. Власником бренду є китайська корпорація Xiaomi, передає «Технофан».

За словами співробітника корпорації, новинка абсолютно точно не вийде на ринок в найближчі кілька тижнів, тобто до кінця травня її можна навіть не чекати. Найвірогіднішим часом появи новинки на ринку називають кінець червня.

Придбати новий наручний гаджет китайської корпорації покупці зможуть у двох версіях, які дещо відрізнятимуться між собою. Так, просунута модель Xiaomi Mi Band 4 абсолютно точно отримає чіп NFC для оплати покупок в магазинах і поїздках у громадському транспорті. Крім того вона зможе порадувати всіх користувачів можливістю проводити діагностику серця, використовуючи функцію ЕКГ. Для цього в трекер вбудовані додаткові сенсори, за аналогією з тими, які можна зустріти в Apple Watch Series 4, тобто в новітніх часах «яблучної» корпорації.