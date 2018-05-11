Опубликовано видео, в котором робот Boston Dynamics бегает по лесу

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Робот Boston Dynamics

Человекоподобный робот научился удерживать равновесие даже на пересеченной местности

Американская компания Boston Dynamics выложила видео, которое показывает, как ее прямоходящий робот «Атлас» бегает по неровной земле. Также в видео демонстрируется, как машина перепрыгивает через лежащее бревно. При этом роботу удается удерживать равновесие, пишет «Главком».

Ранее робота научили перетаскивать коробки, преодолевать полосу препятствий и делать сальто. В 2016 году Boston Dynamics впервые показали, как Атлас ходит по пересеченной местности. Тогда робот чувствовал себя неуверенно: он спотыкался и иногда терял равновесие.

В связи с этим многие СМИ запестрили угрожающими заголовками «Теперь роботы Boston Dynamics смогут преследовать вас в лесу».

Также компания продемонстрировала достоинства своего другого изобретения – робопес SpotMini. На видео показывает, как он проводит автономную исследовательскую миссию вокруг офисного здания.

Чтобы избегать препятствий по заданному курсу, робот использует карту навигации и камеры. Неясно, насколько автономия робота связана с его общим маршрутом, но он, похоже, может быстро реагировать на преграды.