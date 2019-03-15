Tesla презентувала в Лос-Анджелесі кросовер Model Y



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Кросовер Model Y Фото: Tesla

Найдешевша Model Y вийде навесні 2021 року і буде коштувати $39 тисяч

Виробник електромобілів Tesla випустив нову модель - позашляховик Model Y. Компанія показала електрокар на презентації в Лос-Анджелесі, пише rb.

«Стандартна комплектація Model Y володіє запасом ходу без підзарядки 370 км (230 миль). Електрокар здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 5,9 секунд. Максимальна швидкість автомобіля складає 193 км/год (120 миль/год»", - йдеться в повідомленні.

Найдешевша Model Y (зі стандартним запасом ходу) вийде навесні 2021 року і буде коштувати $39 тисяч. Найдорожча - Performance - восени 2020 року, за неї попросять $60 тисяч. Запас ходу складе 451 км, а максимальна швидкість - 241 км/год (розгін до 100 км/год за 3,5 секунд).

Model Y стала п'ятою в лінійці Tesla (без урахування тягача Semi) і другим кросовером компанії після вперше показаної в 2012 році Model X.

Як повідомлялося, новий електромобіль Model Y стане п'ятим за рахунком для Tesla з моменту заснування компанії у 2003 році. Модель Y має 75 відсотків деталей, аналогічних до тих, що використовуються в Model 3, яка зараз є найдоступнішим автомобілем Tesla. Маск сказав, що модель Y буде приблизно на 10% більшою, буде коштувати приблизно на 10% дорожче і матиме трохи менший запас ходу, ніж Model 3