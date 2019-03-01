Tesla закриє всі свої магазини: Ілон Маск назвав причину



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Tesla перейде до продажу електрокарів в режимі онлайн

Американський виробник електромобілів Tesla закриє всі свої роздрібні магазини і перейде до продажу електрокарів в режимі онлайн.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Повідомляється, що таке рішення компанія прийняла для того, щоб скоротити витрати і зменшити вартість електричного п'ятимісного авто Model 3, продаючи їх зі стартовою ціною в 35 тис. доларів.

За словами глави Tesla Ілона Маска, закриття мережі роздрібних магазинів допоможе компанії стати дуже сильною конкурентною стороною. Маск також додав, що це буде фундаментальна довгострокова конкурентна перевага Tesla, яке може відтворити лише стартап.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Tesla починає продаж своєї лінійки електромобілів Model 3 по всьому Європейському союзу, отримавши схвалення від голландського агентства по автомобільних перевезень RDW.