Підозрюваних у афері з акціями Tesla заарештовано на два місяці



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Підозрювані – подружня пара з Одеси

Суд встановив підозрюваним заставу у сумі 5 млн гривень для кожного

Голосіївський районний суд столиці заарештував на 2 місяці двох осіб, які підозрюються в організації масштабної афери із продажу цінних паперів американської компанії «Tesla Motors Inc». Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Задовольнивши клопотання прокурора суд одночасно встановив підозрюваним заставу у сумі 5 млн гривень для кожного.

«Підозрювані – подружня пара з Одеси - для реалізації злочинного плану створили інтернет-сайт псевдо представництва американської компанії «Tesla Motors Inc» в Україні, а також два підприємства ТОВ «Тесла Груп Україна» та ТОВ «Насдак Груп Україна», через які пропонували громадянам придбати цінні папери (акції та облігації) вказаної американської корпорації», - інформує прокуратура.

У дійсності ніяких правочинів з цінними паперами зловмисники не здійснювали, ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку не мали, а грошові кошти, отримані від громадян, привласнювали.

На сьогодні до правоохоронних органів вже звернулося 20 громадян, які постраждали від цієї афери. За попередніми підрахунками, сума завданих їм збитків сягає 600 тис. доларів США.

Прокуратура міста Києва продовжує шукати потерпілих від шахрайських дій організаторів ТОВ «Тесла Груп Україна» та ТОВ «Насдак Груп Україна». У зв’язку з цим просимо всіх, хто став жертвами цієї афери, надати відповідну інформацію до прокуратури міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 38б або за телефоном 044-287-60-72.