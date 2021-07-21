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    Влада Пакистану заблокувала TikTok через «аморальний та непристойний» контент

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    Громадські активісти розглядають рішення про заборону TikTok як спробу придушити критику в інтернеті країни - Влада Пакистану заблокувала TikTok через «аморальний та непристойний» контент

    Громадські активісти розглядають рішення про заборону TikTok як спробу придушити критику в інтернеті країни

    Фото з відкритих джерел

    TikTok не вдалося ані впровадити ретельну модерацію контенту, ані видаляти публікації з недоречним змістом, заявили у Пакистані

    Пакистанське управління телекомунікацій (PTA) втретє менш ніж за рік заблокувало соціальну мережу TikTok. Про це повідомляє dpa.

    У PTA заявили, що TikTok не вдалося ані впровадити більш ретельну модерацію «аморального та непристойного» контенту на платформі, ані видаляти публікації з недоречним змістом.

    Пакистан вперше заборонив китайський додаток ще минулого року відповідно до рішення суду через скарги громадськості щодо нібито наявності контенту вульгарного змісту у додатку.

    Пізніше заборона була знята після дипломатичного посередництва уряду Китаю та запевнення платформи щодо більш ретельної модерації змісту у додатку.

    Зазначається, що деякі громадські активісти розглядають рішення про заборону TikTok як спробу придушити критику в інтернеті країни.

    Нагадаємо, за новий TikTok-челендж у Києві підлітки можуть сісти до в'язниці.

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    Теги: інтернет Пакистан цензура соціальні мережі TikTok
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    Влада Пакистану заблокувала TikTok через «аморальний та непристойний» контент