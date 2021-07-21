Влада Пакистану заблокувала TikTok через «аморальний та непристойний» контент

Громадські активісти розглядають рішення про заборону TikTok як спробу придушити критику в інтернеті країни

TikTok не вдалося ані впровадити ретельну модерацію контенту, ані видаляти публікації з недоречним змістом, заявили у Пакистані

Пакистанське управління телекомунікацій (PTA) втретє менш ніж за рік заблокувало соціальну мережу TikTok. Про це повідомляє dpa.

У PTA заявили, що TikTok не вдалося ані впровадити більш ретельну модерацію «аморального та непристойного» контенту на платформі, ані видаляти публікації з недоречним змістом.

Пакистан вперше заборонив китайський додаток ще минулого року відповідно до рішення суду через скарги громадськості щодо нібито наявності контенту вульгарного змісту у додатку.

Пізніше заборона була знята після дипломатичного посередництва уряду Китаю та запевнення платформи щодо більш ретельної модерації змісту у додатку.

Зазначається, що деякі громадські активісти розглядають рішення про заборону TikTok як спробу придушити критику в інтернеті країни.

Нагадаємо, за новий TikTok-челендж у Києві підлітки можуть сісти до в'язниці.