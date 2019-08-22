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    Технології

    У роботі Instagram і Facebook стався збій

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    Користувачі не могли увійти в&nbsp;соцмережі під своїм обліковим записом, також у них не завантажувалася стрічка - У роботі Instagram і Facebook стався збій
    Користувачі не могли увійти в соцмережі під своїм обліковим записом, також у них не завантажувалася стрічка

    Більшість користувачів, які мали проблеми з роботою соціальних мереж - із США

    У ніч на четвер, 22 серпня, в роботі соціальних мереж Instagram і Facebook стався збій.

    Про це повідомляє портал Downdetector.

    Більшість користувачів, які мали проблеми з роботою соціальних мереж - із США. 73% з них не могли увійти під своїм обліковим записом в Instagram, 66% - у Facebook.

    Також у 23% користувачів не завантажувалася стрічка.

    Нагадаємо, 4 серпня користувачі соціальних мереж Instagram та Facebook по всьому світу скаржилися на проблеми в їхній роботі.

    Також 12 серпня в роботі американської пошукової системи Google спостерігалися збої.

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