У роботі Instagram і Facebook стався збій
Користувачі не могли увійти в соцмережі під своїм обліковим записом, також у них не завантажувалася стрічка
Більшість користувачів, які мали проблеми з роботою соціальних мереж - із США
У ніч на четвер, 22 серпня, в роботі соціальних мереж Instagram і Facebook стався збій.
Про це повідомляє портал Downdetector.
Більшість користувачів, які мали проблеми з роботою соціальних мереж - із США. 73% з них не могли увійти під своїм обліковим записом в Instagram, 66% - у Facebook.
Також у 23% користувачів не завантажувалася стрічка.
Нагадаємо, 4 серпня користувачі соціальних мереж Instagram та Facebook по всьому світу скаржилися на проблеми в їхній роботі.
Також 12 серпня в роботі американської пошукової системи Google спостерігалися збої.