У роботі Instagram і Facebook стався збій



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Користувачі не могли увійти в соцмережі під своїм обліковим записом, також у них не завантажувалася стрічка

Більшість користувачів, які мали проблеми з роботою соціальних мереж - із США

У ніч на четвер, 22 серпня, в роботі соціальних мереж Instagram і Facebook стався збій.

Про це повідомляє портал Downdetector.

Більшість користувачів, які мали проблеми з роботою соціальних мереж - із США. 73% з них не могли увійти під своїм обліковим записом в Instagram, 66% - у Facebook.

Також у 23% користувачів не завантажувалася стрічка.

Нагадаємо, 4 серпня користувачі соціальних мереж Instagram та Facebook по всьому світу скаржилися на проблеми в їхній роботі.

Також 12 серпня в роботі американської пошукової системи Google спостерігалися збої.