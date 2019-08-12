  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    У роботі Google стався глобальний збій

    • Розсилка
    У користувачів виникають проблеми зі входом в обліковий запис і з роботою пошукової системи - У роботі Google стався глобальний збій
    У користувачів виникають проблеми зі входом в обліковий запис і з роботою пошукової системи

    Найбільше скарг на неполадки надійшло від користувачів із США і Європи

    У понеділок, 12 серпня, в роботі американської пошукової системи Google спостерігаються збої.

    Про це повідомляє «Унн» з посиланням на сервіс Downdetector.

    «Збої в роботі Google спостерігаються з 17:33 за часом Східного узбережжя США (00:33 понеділка за київським часом)», - йдеться в повідомленні сервісу.

    Найбільше скарг на неполадки надійшло від користувачів із США і Європи (Бельгія, Велика Британія, Франція та ін.).

    Про збої у користувачів з України не повідомляється.

    У користувачів виникають проблеми зі входом в обліковий запис (19%) і з роботою пошукової системи (80%).

    Нагадаємо, 4 серпня користувачі соціальних мереж Instagram та Facebook по всьому світу скаржилися на проблеми в їхній роботі.

    Читайте також
    США Google Франція Бельгія інтернет технології Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ