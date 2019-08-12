У роботі Google стався глобальний збій



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У користувачів виникають проблеми зі входом в обліковий запис і з роботою пошукової системи

Найбільше скарг на неполадки надійшло від користувачів із США і Європи

У понеділок, 12 серпня, в роботі американської пошукової системи Google спостерігаються збої.

Про це повідомляє «Унн» з посиланням на сервіс Downdetector.

«Збої в роботі Google спостерігаються з 17:33 за часом Східного узбережжя США (00:33 понеділка за київським часом)», - йдеться в повідомленні сервісу.

Найбільше скарг на неполадки надійшло від користувачів із США і Європи (Бельгія, Велика Британія, Франція та ін.).

Про збої у користувачів з України не повідомляється.

У користувачів виникають проблеми зі входом в обліковий запис (19%) і з роботою пошукової системи (80%).

Нагадаємо, 4 серпня користувачі соціальних мереж Instagram та Facebook по всьому світу скаржилися на проблеми в їхній роботі.