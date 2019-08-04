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    Технології

    У роботі Facebook та Instagram стався глобальний збій

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    У роботі Facebook та Instagram стався глобальний збій

    Найбільше на проблеми скаржаться в Західній Європі та США

    Користувачі соціальних мереж Instagram та Facebook по всьому світу скаржаться на проблеми в їхній роботі.

    Про свідчать дані сервісу Downdetector.

    Так, більшість користувачів (69%), у яких виникли проблеми з Instagram, скаржаться на проблеми зі стрічкою новин. Ще 16% користувачів мають проблеми із публікацією в соцмережі, а 13% не можуть увійти у свій профіль.

    Найбільше на проблеми скаржаться в Західній Європі та США.

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    32% користувачів Facebook скаржаться на проблеми зі стрічкою новин, на те, що соцмережа взагалі не працює - 34% і 32% скаржаться на те, що не можуть увійти до свого акаунту.

    Найчастіше на проблеми з Facebook скаржаться в Японії та Південно-Східній Азії.

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    Також збій виник у великої кількості користувачів у США та Західній Європі.

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