ЗМІ: Boeing 737 Max сертифікували без тестів програмного забезпечення



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Boeing 737 Max

Федеральне авіаційне управління і Boeing заявили, що дотримувалися встановлених вимог щодо сертифікації літака

Федеральне авіаційне управління США (ФАУ), відповідальне за сертифікацію літаків, не отримало повну інформацію про програмне забезпечення нової моделі Boeing 737 Max.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела.

«Через кілька днів після першої катастрофи Boeing 737 Max інженери з Федеральної авіаційної адміністрації з'ясували тривожний факт: вони не розуміли, як працювала автоматизована система», - йдеться в повідомленні.

За даними NYT, експерти Федерального авіаційного управління США не проводили при сертифікації літаків незалежних тестів розробленої Boeing системи і не збирали дані про її роботу.

Повідомляється, що регулятори самостійно не оцінювали ризики небезпечного програмного забезпечення, відомого як MCAS, коли вони затверджували літак в 2017 році.

Крім того, на більш пізніх етапах розробки літаків відповідальність за прийняття системи лежала на виробнику, тому навіть ділитися результатами тестів з ФАУ корпорації Boeing не довелося.

В офіційних коментарях для New York Times ФАУ і Boeing заявили, що дотримувалися встановлених вимог щодо сертифікації літака

До слова, лоукостер Flyadeal вже відмовився від нового Boeing 737 Max.

Нагадаємо, голова ради директорів компанії Boeing Денніс Мюленбург попросив пробачення в рідних людей, які загинули в авіакатастрофах літаків моделі 737 Mах в Ефіопії й Індонезі

До слова, МАУ не планує відмовлятися від Boeing 737 MAX.

Раніше Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.

Також компанія Boeing досягла «стабільного прогресу» в оновленні програмного забезпечення літаків 737 Mах.

Нагадаємо, Boeing-737 Mах 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 Mах 9.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 Max та 737-9 Max.