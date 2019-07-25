Boeing може призупинити виробництво 737 MAX



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Компанія може скоротити виробництво через відстрочку поновлення експлуатації 737 MAX США

Компанія Boeing може призупинити виробництво літаків Boeing 737 MAX.

Про це заявив її голова Денніс Меленберг, передає The Wall Street Journal.

Мелленберг розповів, що компанія має намір збільшити кількість літаків серії 737, що випускаються на місяць, з 42 до 57.

Водночас через відстрочку поновлення експлуатації 737 MAX Сполученими Штатами може з'явиться необхідність скорочення виробництва.

«Нам, можливо, доведеться допустити можливість скорочення темпу збільшення виробництва або інших опцій», - сказав Меленберг.

Голова Boeing уточнив, що можливе також тимчасове припинення виробництва MAX.