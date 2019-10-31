У компанії Boeing зізналися, що їхні літаки мають тріщини у корпусі



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Раніше повідомлялося, що віцепрезидент Boeing, який керував випуском аварійних 737 MAX, йде у відставку

За словами прессекретаря компанії Boeing, тріщини виявляють у 5% літаків з 10000 машин

Австралійський національний перевізник Qantas заявив про перевірку 32 літаках Boeing моделі 737NG через тріщини у корпусі.

Про це поінформував AFP.

Після цього оголошення Qantas, прессекретар Boeing заявив, що тріщини виявляють у п'яти відсотків з 1000 літаків, при цьому у компанії не назвали точну цифру пошкоджених машин.

У компанії Boeing повідомили, що тріщини з'являються у деталі, що з'єднує крило з фюзеляжем.

З огляду на це Федеральне управління авіації США призначило негайну перевірку літаків Boeing 737NG, які пролетіли понад 30 000 разів.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент Boeing, який керував випуском аварійних 737 MAX, йде у відставку.

Тим часом, американський концерн Boeing Co повідомив, що виправив програмне забезпечення для лайнерів 737 MAX, через недосконалість якого відбулися катастрофи в Індонезії та Ефіопії.

Також Boeing розблокувала продаж літаків МАХ, зупинений через катастрофи.

Нагадаємо, у Boeing сподіваються, що літаки моделі 737 MAX повернуться в експлуатацію ще цього року.