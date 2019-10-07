Поліція розслідує чотири версії авіакатастрофи Ан-12



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Літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги Фото: ДСНС

Поліцейські вилучили бортовий самописець літака та документацію

Поліцейські відпрацьовують чотири версії авіакатастрофи літака Ан-12 на Львівщині: помилка пілота, помилка командно-диспетчерського пункту, технічна несправність літака та несприятливі метеоумови.

Про це 7 жовтня повідомив заступник начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Андрій Кумечко під час брифінгу щодо розслідування обставин аварійної посадки літака Ан-12, що відбулась 4 жовтня у Пустомитівському районі.

«Поліцейські вилучили бортовий самописець літака, документацію та скерували їх на відповідні дослідження. У провадженні також призначено ряд експертиз, які дадуть можливість остаточно встановити причини того, що відбулось. Окрім того, як тільки дозволить їх стан здоров’я, ми опитаємо членів екіпажу», - заявив Кумечко, якого цитує Відділ комунікації поліції Львівської області.

Він повідомив, що це був плановий рейс - літак слідував з Іспанії у Туреччину через місто Львів і перевозив вантаж поперечних підсилювачів дверей та даху до автомобілів «Рено».

Нагадаємо, 4 жовтня близько 6:45 до поліції надійшло повідомлення про те, що при заході на посадку зник з радару транспортний літак Ан-12. О 7:26 один з членів екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку.

О 07:46 літак Ан-12 був виявлений на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького у Пустомитівському районі.

Внаслідок падіння літака загинули п’ять людей. Трьох потерпілих із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в медичні заклади Львова.

Стан двох з них лікарі оцінюють як важкий, третього – середньої важкості.

За фактом аварійної посадки літака на Львівщині поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до десяти років.

За даними ЗМІ, Ан-12, який аварійно приземлився 4 жовтня поблизу Львова, у 2014 році потрапив у скандал із перевезенням контрабанди.