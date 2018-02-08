У США військові розбомбили ракету Маска

Вогонь по ракеті відкрили з міркувань безпеки

Військово-повітряні сили США розбомбили ракету-носій Falcon 9, яка дрейфувала в океані. Про це повідомляє AmericaSpaceз посиланням на анонімне джерело. Falcon 9 вирушила в космос 31 січня, щоб запустити супутник GovSat-1. Після успішного запуску перший ступінь ракети-носія вирішили затопити в океані, так як її посадка і подальше використання не



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Вогонь по ракеті відкрили з міркувань безпеки

Військово-повітряні сили США розбомбили ракету-носій Falcon 9, яка дрейфувала в океані. Про це повідомляє AmericaSpaceз посиланням на анонімне джерело.

Falcon 9 вирушила в космос 31 січня, щоб запустити супутник GovSat-1. Після успішного запуску перший ступінь ракети-носія вирішили затопити в океані, так як її посадка і подальше використання не планувалися. Проте ракета не просто успішно приводнився, але і залишилася ціла.

За словами джерела, американські військові нанесли авіаудар по першій ступені Falcon 9. Ймовірно, це було зроблено з міркувань безпеки. Також вони зазначають, що в компанії Space X не знали, як повернути уцілілу першу сходинку на узбережжі.

Військові ще не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, 6 лютого повідомлялося, що компанія Space X провела успішний запуск надважкої ракети-носія Falcon Heavy зі стартового майданчика на мисі Канаверал у Флориді.

Falcon Heavy - найпотужніша з нині існуючих ракет-носіїв. Вона здатна доставити на низьку навколоземну орбіту до 64 тонн вантажу

Раніше компанія SpaceX перенесла тестування триступеневої ракети Falcon Heavy через тимчасове припинення роботи уряду США.

Проте, згодом SpaceX все провела перший вогневий тест збірної важкої ракети-носія Falcon Heavy.