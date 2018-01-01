SpaceX успішно провела перший вогневий тест ракети-носія Falcon Heavy

У SpaceX запевняють, що стали на крок ближче до першого тестового польоту

Компанія SpaceX провела перший вогневий тест збірної важкої ракети-носія Falcon Heavy. Про це йдеться в повідомленні компанії у Twitter. «Перший статичний вогневий тест Falcon Heavy виконаний - на крок ближче до першого тестового польоту», - зазначено в повідомленні. Варто зазначити, що ракета Falcon Heavy, на відміну від Falcon