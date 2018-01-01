SpaceX успішно провела перший вогневий тест ракети-носія Falcon Heavy
- Сьогодні, 07:32
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Старт ракети-носія Falcon Heavy, скріншот з відео
У SpaceX запевняють, що стали на крок ближче до першого тестового польоту
Компанія SpaceX провела перший вогневий тест збірної важкої ракети-носія Falcon Heavy.
Про це йдеться в повідомленні компанії у Twitter.
«Перший статичний вогневий тест Falcon Heavy виконаний - на крок ближче до першого тестового польоту», - зазначено в повідомленні.
Варто зазначити, що ракета Falcon Heavy, на відміну від Falcon 9, використовує не одну, а три секції. Її першу щабель також можна буде використовувати повторно.
Раніше компанія SpaceX перенесла тестування триступеневої ракети Falcon Heavy через припинення роботи уряду США.У середині січня космічний вантажний корабель Dragon компанії SpaceX повернувся на Землю з МКС та успішно приводнився у Тихому океані