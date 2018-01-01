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    Технології

    SpaceX успішно провела перший вогневий тест ракети-носія Falcon Heavy

    У SpaceX запевняють, що стали на крок ближче до першого тестового польоту
    Компанія SpaceX провела перший вогневий тест збірної важкої ракети-носія Falcon Heavy. Про це йдеться в повідомленні компанії у Twitter. «Перший статичний вогневий тест Falcon Heavy виконаний - на крок ближче до першого тестового польоту», - зазначено в повідомленні. Варто зазначити, що ракета Falcon Heavy, на відміну від Falcon
    • Сьогодні, 07:32
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    <p>Старт ракети-носія Falcon Heavy, скріншот з відео</p>

    Старт ракети-носія Falcon Heavy, скріншот з відео

    У SpaceX запевняють, що стали на крок ближче до першого тестового польоту

    Компанія SpaceX провела перший вогневий тест збірної важкої ракети-носія Falcon Heavy.

    Про це йдеться в повідомленні компанії у Twitter.

    «Перший статичний вогневий тест Falcon Heavy виконаний - на крок ближче до першого тестового польоту», - зазначено в повідомленні.

    Варто зазначити, що ракета Falcon Heavy, на відміну від Falcon 9, використовує не одну, а три секції. Її першу щабель також можна буде використовувати повторно.

    Раніше компанія SpaceX перенесла тестування триступеневої ракети Falcon Heavy через припинення роботи уряду США.

    У середині січня космічний вантажний корабель Dragon компанії SpaceX повернувся на Землю з МКС та успішно приводнився у Тихому океані
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