У США вперше схвалили конструкцію малого комерційного ядерного реактора



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Невеликі реактори можуть виробляти 60 мегават енергії, цього досить для постачання енергії в 50 тисяч будинків

Модульні реактори є частиною великого плану США на заміщення реакторів, які перебувають в експлуатації, на більш ефективні і безпечні

Ядерна комісія США вперше схвалила заявку на конструкцію NuScale Power малого модульного ядерного реактора, який Utah Associated Municipal Power Systems планує побудувати в східному Айдахо.

Про це повідомляє Scientific American.

Невеликі реактори можуть виробляти 60 мегават енергії, цього досить для постачання енергії в 50 тисяч будинків. Запланований проєкт включає 12 модульних реакторів. Перший буде побудований в 2029 році, інші в 2030.

NuScale повідомляє що реактори забезпечені покращеними заходами безпеки, що включають самоохолодження і автоматичне відключення.

Utah Associated Municipal Power Systems вже уклало угоди з департаментом енергії на будівництво реакторів на ділянці федерального агентства площею 890 кв. миль, на якому розташована національна лабораторія Айдахо, яка буде допомагати в розробці реакторів.

Департамент енергії з 2014 року витратив понад 400 млн дол. для прискорення розробки малих модульних реакторів або SMR.

Модульні реактори – це реактори на легкій воді, як і більшість діючих на даний момент. Але модульні реактори спроектовані використовувати менше води, ніж традиційні і мають вбудовані пасивні системи безпеки, що вимикають їх без участі людини.

Модульні реактори є також частиною більш великого плану США на заміщення реакторів, які перебувають в експлуатації, на більш ефективні і безпечні. В даний час в США експлуатуються 95 комерційних реакторів, вони виробляють близько 20% енергії країни.