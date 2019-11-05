Французи відправили у космос вино для вивчення процесу витримки



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Дослідники припускають, що вино у космосі матиме смакові відмінності, викликані впливом мікрогравітації та космічним випромінюванням

Вино протягом року будуть витримувати при температурі +18 градусів одночасно на Землі і МКС - дослідники

Французький стартап Space Cargo Unlimited відправив на Міжнародну космічну станцію (МКС) 12 пляшок вина, щоб в умовах мікрогравітації дослідити процес витримки.

Про це повідомляє kommersant.

Зазначається, що зразки вина, взяті з однієї і тієї ж партії, будуть витримуватися одночасно на Землі і МКС протягом одного року, після чого пляшки з МКС повернуть на Землю, де вони будуть порівнюватися із земними екземплярами.

«Вино як на Землі, так і на МКС залишиться закритим і буде зберігатися при постійній температурі близько 18°С», - йдеться у повідомленні.

Дослідники припускають, що будуть смакові відмінності, викликані впливом на фізичні і хімічні реакції вина мікрогравітацією та космічним випромінюванням.

Припускається також, що в майбутньому вдасться знайти більш широке застосування технології в галузі збереження харчових продуктів. Зразки вина Space Cargo Unlimited були відправлені на орбіту на борту вантажного корабля Cygnus.

