Французи відправили у космос вино для вивчення процесу витримки
Вино протягом року будуть витримувати при температурі +18 градусів одночасно на Землі і МКС - дослідники
Французький стартап Space Cargo Unlimited відправив на Міжнародну космічну станцію (МКС) 12 пляшок вина, щоб в умовах мікрогравітації дослідити процес витримки.
Про це повідомляє kommersant.
Зазначається, що зразки вина, взяті з однієї і тієї ж партії, будуть витримуватися одночасно на Землі і МКС протягом одного року, після чого пляшки з МКС повернуть на Землю, де вони будуть порівнюватися із земними екземплярами.
«Вино як на Землі, так і на МКС залишиться закритим і буде зберігатися при постійній температурі близько 18°С», - йдеться у повідомленні.
Дослідники припускають, що будуть смакові відмінності, викликані впливом на фізичні і хімічні реакції вина мікрогравітацією та космічним випромінюванням.
Припускається також, що в майбутньому вдасться знайти більш широке застосування технології в галузі збереження харчових продуктів. Зразки вина Space Cargo Unlimited були відправлені на орбіту на борту вантажного корабля Cygnus.