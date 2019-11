З’явились телефони, якими можна керувати за допомогою жестів (ВІДЕО)

У телефонах Pixel 4 і Pixel 4 XL датчики рухів дозволять керувати гаджетами і не доторкатися до них

Компанія Google представила смартфони Pixel 4 і Pixel 4 XL з датчиками, що дозволяють керувати телефоном за допомогою жестів.

Про це йдеться в блозі Google.

Датчик рухів Soli дозволить керувати телефоном і не доторкатися до нього. Користувачі зможуть за допомогою жестів відхилити дзвінок, вимкнути звук сповіщень, перемикати пісні та вимкнути будильник.

It’s finally here. #pixel4 - a phone made the Google way. #madebygoogle pic.twitter.com/H2kAXQSrFj