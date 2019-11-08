З’явились телефони, якими можна керувати за допомогою жестів (ВІДЕО)



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Користувачі зможуть за допомогою жестів відхилити дзвінок, вимкнути звук сповіщень, перемикати пісні та вимкнути будильник

У телефонах Pixel 4 і Pixel 4 XL датчики рухів дозволять керувати гаджетами і не доторкатися до них

Компанія Google представила смартфони Pixel 4 і Pixel 4 XL з датчиками, що дозволяють керувати телефоном за допомогою жестів.

Про це йдеться в блозі Google.

Датчик рухів Soli дозволить керувати телефоном і не доторкатися до нього. Користувачі зможуть за допомогою жестів відхилити дзвінок, вимкнути звук сповіщень, перемикати пісні та вимкнути будильник.

За допомогою датчика у Google вдосконалили технологію розпізнавання обличчя. У Pixel 4 ця функція працюватиме в різних положеннях: навіть якщо телефон триматимуть перевернутим.

Стартова ціна Pixel 4 — 799 доларів, а Pixel 4 XL —899 доларів.

Телефони надійшли у продаж у всьому світ з 24 жовтня.