У США заборонили провозити в літаках MacBook Pro



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Деякі MacBook Pro.мають проблеми з батареєю, яка може перегріватися і спричинити пожежу

Рішення про заборону було прийнято після того, як Apple Inc's повідомила про відкликання деяких моделей MacBook Pro

Федеральне авіаційне управління цивільної авіації США (FAA) ввело заборону для авіакомпаній на провезення на борту літаків ноутбуків MacBook Pro компанії Apple, вироблених у 2015-2017 роках.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на FAA.

Рішення про заборону було ухвалене після того, як Apple Inc's повідомила про відкликання деяких моделей MacBook Pro з діагоналлю екрана 15 дюймів у зв'язку з тим, що їхні батареї живлення перегріваються, і це загрожує спалахом.

«FAA відомо про відкликані батареї, які використовуються в деяких ноутбуках Apple MacBook Pro», - сказав представник управління.

Він також додав, що «авіакомпанії попереджені про відкликання».

Нагадаємо також, що авіалайнер Boeing у Нью-Йорку втратив деталь під час зльоту. Зазначається, що на борту літака в момент інциденту перебувало близько 300 пасажирів. Boeing-777 здійснив кілька кіл навколо аеропорту для того, щоб виробити пальне, після чого успішно приземлився.

Також нагадаємо, що літак Американських авіаліній, що слідував рейсом Лондон-Чикаго здійснив позапланову посадку у канадському місті Гуз Бей через поведінку одного з пасажирів.