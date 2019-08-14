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    Boeing у Нью-Йорку втратив деталь під час зльоту

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    <div class="post-item__photo-author">Boeing-777 повернувся в аеропорт Нью-Йорка через втрату деталі</div> - Boeing у Нью-Йорку втратив деталь під час зльоту
    Boeing-777 повернувся в аеропорт Нью-Йорка через втрату деталі
    Фото: Ti Gong

    На борту літака в момент інциденту перебувало близько 300 пасажирів

    Літак Boeing-777 авіакомпанії China Eastern Airlines повернувся в нью-йоркський міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді, втративши деталь під час зльоту.

    Рейс вилетів з Нью-Йорка 12 серпня о 16:25 за місцевим часом і приземлився знову о 19:25 того ж дня, проте про подію стало відомо тільки зараз, повідомляє портал Airlive.

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    Згідно з фотографією, зробленою одним з пасажирів, на крилі літака не вистачало інтерцептора - спеціального механізму, від якого залежить утворення підйомної сили й опору.

    Зазначається, що на борту літака в момент інциденту перебувало близько 300 пасажирів. Boeing-777 здійснив кілька кіл навколо аеропорту для того, щоб виробити пальне, після чого успішно приземлився.

    Також нагадаємо, що літак Американських авіаліній, що слідував рейсом Лондон-Чикаго здійснив позапланову посадку у канадському місті Гуз Бей через поведінку одного з пасажирів.

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