Boeing у Нью-Йорку втратив деталь під час зльоту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Boeing-777 повернувся в аеропорт Нью-Йорка через втрату деталі Фото: Ti Gong

На борту літака в момент інциденту перебувало близько 300 пасажирів

Літак Boeing-777 авіакомпанії China Eastern Airlines повернувся в нью-йоркський міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді, втративши деталь під час зльоту.

Рейс вилетів з Нью-Йорка 12 серпня о 16:25 за місцевим часом і приземлився знову о 19:25 того ж дня, проте про подію стало відомо тільки зараз, повідомляє портал Airlive.

Згідно з фотографією, зробленою одним з пасажирів, на крилі літака не вистачало інтерцептора - спеціального механізму, від якого залежить утворення підйомної сили й опору.

Зазначається, що на борту літака в момент інциденту перебувало близько 300 пасажирів. Boeing-777 здійснив кілька кіл навколо аеропорту для того, щоб виробити пальне, після чого успішно приземлився.

Також нагадаємо, що літак Американських авіаліній, що слідував рейсом Лондон-Чикаго здійснив позапланову посадку у канадському місті Гуз Бей через поведінку одного з пасажирів.