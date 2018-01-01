В Apple заявили про найбільший в історії витік даних

В компанії відзначили, що цей витік не вплине на безпеку зберігання даних

У компанії Apple підтвердили інформацію про витік вихідного коду iBoots. При цьому в компанії відзначили, що цей витік не вплине на безпеку зберігання даних. [READ_MORE] Код iBoot (програма, що відповідає за безпеку завантаження та оновлення операційної системи), що просочився у мережу, був розроблений для старої версії iOS 9 (актуальна



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В компанії відзначили, що цей витік не вплине на безпеку зберігання даних

У компанії Apple підтвердили інформацію про витік вихідного коду iBoots. При цьому в компанії відзначили, що цей витік не вплине на безпеку зберігання даних.

Код iBoot (програма, що відповідає за безпеку завантаження та оновлення операційної системи), що просочився у мережу, був розроблений для старої версії iOS 9 (актуальна версія 11.2), тому не несе небезпеки для сучасних пристроїв, розповів представник Apple виданню Cnet.

«Старий вихідний код трирічної давності справді втік. Але захищеність наших продуктів не залежить від збереження коду. Існує багато рівнів захисту, вбудованих в наші продукти, тому ми й закликаємо користувачів встановлювати нові версії системи, щоб підвищити безпеку», - зазначили в Apple.

При цьому видання відзначає, що згідно зі статистикою тільки 7% iOS-пристроїв використовують версію старшe 10, яка вийшла у вересні 2016 року.

Вчора анонім виклав на GitHub вихідний код завантажувача iBoot, який відповідає за процес завантаження iOS. Експерти назвали цей витік найбільшим в історії Apple.

