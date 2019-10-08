Вчені назвали головну ознаку високого інтелекту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Показник низького інтелекту - це відсутність самокритичності і нарцисизм

Про високий інтелект людини говорять її сумніви у своєму розумі

Фахівці з Корнельського університету провели масштабне дослідження, під час якого визначили головну, але зовсім не очевидну ознаку високого інтелекту.

З’ясувалося, що про високий інтелект людини говорять її сумніви у своєму розумі.

«Це називається ефект Данінга-Крюгера. Полягає суть ефекту в тому, що чим вище у людини інтелект, тим більше вона розуміє, що знає дуже мало. Людина усвідомлює, що його знання і вміння не досконалі і що завжди є куди рости і до чого прагнути», - йдеться у дослідженні.

Зазначається, що люди з низьким інтелектом позбавлені даного ефекту.

«Чим нижче у людини інтелект, тим більше вона хизується своїм розумом і «блискучими» розумовими здібностями, вважаючи себе найрозумнішою і найкращою», - повідомили дослідники.

Люди розумні усвідомлюють рівень свого інтелекту і відносяться до себе критично. Показник низького інтелекту - це відсутність самокритичності і нарцисизм.

Вчені зазначають, що рівень інтелекту можна з'ясувати і за тестами на IQ, проте деякі фахівці заявляють, що навіть спеціалізований тест на інтелект Айзенка не завжди може показати достовірні дані.

«Інтелект - це не набір знань і широка ерудиція. Це здатність мозку глибоко і швидко обробляти, аналізувати інформацію і знаходити нестандартні рішення проблем. Дану якість досить складно визначити, просто вирішуючи тести на IQ», - вважають вчені і додають, що деякі люди, які не змогли успішно здати тест, часто в житті показують високий інтелект і вирішують нагальні проблеми неординарними способами набагато ефективніше, ніж ті, у кого були високі показники по тесту.