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    Технології

    Вчені назвали головну ознаку високого інтелекту

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    Показник низького інтелекту - це відсутність самокритичності і нарцисизм - Вчені назвали головну ознаку високого інтелекту
    Показник низького інтелекту - це відсутність самокритичності і нарцисизм

    Про високий інтелект людини говорять її сумніви у своєму розумі

    Фахівці з Корнельського університету провели масштабне дослідження, під час якого визначили головну, але зовсім не очевидну ознаку високого інтелекту.

    З’ясувалося, що про високий інтелект людини говорять її сумніви у своєму розумі.

    «Це називається ефект Данінга-Крюгера. Полягає суть ефекту в тому, що чим вище у людини інтелект, тим більше вона розуміє, що знає дуже мало. Людина усвідомлює, що його знання і вміння не досконалі і що завжди є куди рости і до чого прагнути», - йдеться у дослідженні.

    Зазначається, що люди з низьким інтелектом позбавлені даного ефекту.

    «Чим нижче у людини інтелект, тим більше вона хизується своїм розумом і «блискучими» розумовими здібностями, вважаючи себе найрозумнішою і найкращою», - повідомили дослідники.

    Люди розумні усвідомлюють рівень свого інтелекту і відносяться до себе критично. Показник низького інтелекту - це відсутність самокритичності і нарцисизм.

    Вчені зазначають, що рівень інтелекту можна з'ясувати і за тестами на IQ, проте деякі фахівці заявляють, що навіть спеціалізований тест на інтелект Айзенка не завжди може показати достовірні дані.

    «Інтелект - це не набір знань і широка ерудиція. Це здатність мозку глибоко і швидко обробляти, аналізувати інформацію і знаходити нестандартні рішення проблем. Дану якість досить складно визначити, просто вирішуючи тести на IQ», - вважають вчені і додають, що деякі люди, які не змогли успішно здати тест, часто в житті показують високий інтелект і вирішують нагальні проблеми неординарними способами набагато ефективніше, ніж ті, у кого були високі показники по тесту.

    освіта наука
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