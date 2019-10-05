Науковці розробили комп’ютерну гру, яка допоможе діагностувати психічні розлади



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Розробники і надалі працюватимуть над вдосконаленням штучного інтелекту

Австралійські науковці Організації наукових і промислових досліджень Співдружності розробили комп’ютерну гру, яка допоможе діагностувати психічні захворювання.

Про це повідомляє ABC.net.

У грі учасникам пропонуватимуть обрати один оранжевий чи синій колір декілька разів підряд. За кожен вибір гравці будуть отримувати бали. Після цього програма відстежуватиме подальшу реакцію людини на свій вибір.

Далі дані аналізуватиме нейромережа, яка здатна розрізнити особливості поведінки здорових гравців та тих, хто має депресію чи біполярний розлад.

Комп’ютерну гру протестували на 101 учаснику, з них – 34 здорові гравці, 34 з депресією та 33 з біполярним розладом. Програма діагностувала психічний розлад з частотою помилок близько 20-30%.

Розробники зазначають, що цього недостатньо для використання в клінічних цілях, тому працюватимуть над вдосконаленням штучного інтелекту, який ставить діагноз.

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