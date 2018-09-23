Японія запустила вантажний корабель на Міжнародну космічну станцію



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Космічний корабель «Коноторі-7»

На борту «Коноторі-7» є понад п'ять тонн різних вантажів

Японія здійснила успішний пуск ракети Н-IIВ з космічною вантажівкою «Коноторі-7» на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Про це повідомляється на сайті Японського агентства аерокосмічних досліджень.

Пуск ракети був проведений о 02:52 (за місцевим часом; о 20:52 - за Києвом) з космодрому Танегасима.

Зазначається, що на борту «Коноторі-7» є понад п'ять тонн різних вантажів, у тому числі й капсула, яка доставить на Землю результати експериментів, проведених на МКС.

Раніше космічний телескоп TESS надіслав перший науковий знімок.

До слова, нещодавно космічний зонд Parker Solar Probe, запущений NASA до Сонця, передав перший знімок зовнішньої атмосфери зірки, відомої як корона.