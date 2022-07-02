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    Технології

    Заборонена в Росії Deutsche Welle почне підпільне радіомовлення

    3 лютого 2022 року влада РФ ввела санкції проти Deutsche Welle - Заборонена в Росії Deutsche Welle почне підпільне радіомовлення
    3 лютого 2022 року влада РФ ввела санкції проти Deutsche Welle

    DW почне вести мовлення в РФ на середніх хвилях

    Німецька радіокомпанія Deutsche Welle, проти якої на початку лютого Москва ввела санкції, почне вести мовлення в РФ на середніх хвилях. Це спільний проєкт із «Радіо Свобода».

    «Щовечора з 21:00 до 21:30 за московським часом на частоті 1386 кГц виходитимуть програми DW російською мовою, у липні це радіоверсії телепередач «DW Новини» та «У саму точку», – йдеться в повідомленні DW.

    Програми «Радіо Свобода» виходитимуть в ефір на цих же частотах до півночі за московським часом. Технічним партнером радіостанцій стала міжнародна мовна компанія Radio Baltic Waves International.

    Нагадаємо, 3 лютого 2022 року влада РФ ввела санкції проти Deutsche Welle в Росії. Було закрито кореспондентський пункт DW у Москві, співробітників російського бюро DW позбавили акредитації, а супутникове та інше мовлення німецької медіакомпанії на території Росії було заборонено. Гендиректор DW Петер Лімбург розкритикував це рішення російської влади, додавши, що воно «не піддається розумінню», і пообіцяв продовжити висвітлення подій у РФ. 28 березня DW внесли до реєстру ЗМІ-іноагентів мін'юсту РФ. Уряд ФРН засудив цей крок російської влади.

    З березня корпорація Радіо Свобода (RFE/RL) тимчасово зупинила свою діяльність у Росії.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ Німеччина війна радіо Україна окупація #stoprussia
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    Заборонена в Росії Deutsche Welle почне підпільне радіомовлення