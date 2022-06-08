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    Технології

    Хакери змусили росіян слухати гімн України по радіо

    Радіостанція працює над відновленням ефірного мовлення - Хакери змусили росіян слухати гімн України по радіо
    Радіостанція працює над відновленням ефірного мовлення
    фото з відкритих джерел

    Популярна у Росії радіостанція сьогодні транслювала сьогодні українські та антивоєнні пісні

    Невідомі хакери отримали доступ до прямого інтернет-ефіру російської радіостанції «Комерсант FM» та запустили в ефірі українські та антивоєнні пісні. Представники видавничого дому «Коммерсант» підтвердили факт кібератаки, заявивши, що «мовлення в інтернеті незабаром буде налагоджено».

    Зокрема на радіостанції транслювали гімн України та інші українські пісні. Згодом зазвучала антивоєнна пісня гурту «Ногу свело» «Нам не нужна война».

    За даними російських ЗМІ, щодо лідера групи Макса Покровського через цю пісню порушили адміністративну справу за статтею про «дискредитацію ЗС РФ». Наразі ця пісня раз за разом лунає у ефірі радіостанції.

    Нагадаємо, вночі 5 червня українські хакери зламали сайт Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства Росії. На головній сторінці відомства було зазначено, що його зламали команда DumpForums.com. Хакери також поміняли заголовок сайту на гасло з українським привітанням «Слава Україні!»

    Таким чином українські хакери помстилися за злам сервісу OLL.TV 5 червня під час матчу української збірної з футболу.

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    Теги: росія кібератака війна Україна хакер
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    Хакери змусили росіян слухати гімн України по радіо