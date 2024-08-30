Хусити у Червоному морі підірвали грецький танкер: горить 150 тис. тонн сирої нафти

Лідер хуситів Абдель Малек аль-Хусі заявив, що судно було захоплене через те, що «порушило заборону» терористів на постачання до Ізраїлю

Єменські хусити оголосили у четвер, 29 серпня, що вони підірвали заряди на нафтовому танкері Sounion під грецьким прапором, захопленому тиждень тому у Червоному морі. Про це пише HuffPost.

Як заявив лідер хуситів Абдель Малек аль-Хусі, судно було захоплене через те, що «порушило заборону» терористів на постачання до Ізраїлю.

За даними британського агентства морської безпеки UKMTO, Sounion був атакований і захоплений минулої середи, 21 серпня, у Червоному морі біля єменського порту Ходейда. Хусити заявили, що атакували судно ракетами та дронами.

Повідомляється, що танкер прямував з Іраку до одного з портів Греції зі 150 тис. тонн сирої нафти. Внаслідок атаки хуситів судно отримало пошкодження двигуна і стало на вимушену якірну стоянку.

25 членів екіпажу було евакуйовано кораблем Aspides, що належить місії Європейського Союзу із захисту торговельного судноплавства на Червоному морі.

Підрив танкера стався наступного дня після заяви представника Ірану в ООН, який підтвердив, що хусити погодилися на «тимчасове перемир'я», щоб дозволити врятувати танкер, який після отриманих пошкоджень становить загрозу екологічній катастрофі в Червоному морі.

Хусити регулярно нападають біля берегів Ємену на судна, які, на їхню думку, пов'язані з Ізраїлем. При цьому вони заявляють, що діють на знак солідарності із палестинцями у секторі Газа.

Ці напади порушили морське сполучення в Червоному морі, що має велике значення для світової торгівлі.

Нагадаємо, у червні угруповання єменських хуситів атакували два судна протикорабельними балістичними ракетами. Кораблі зазнали пошкоджень.

8 квітня єменські хусити повідомили, що атакували ракетами та безпілотниками по британських, американських та ізраїльських кораблях у Червоному та Аравійському морі, а також в Індійському океані.