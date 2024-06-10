Хусити обстріляли два судна в Аденській затоці

Повідомлень про постраждалих з кораблів США, коаліції чи торговельних суден немає

Протягом останньої доби угруповання єменських хуситів атакували два судна протикорабельними балістичними ракетами. Кораблі зазнали пошкоджень. Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) у мережі Х.

Згідно з повідомленням за останні 24 години підтримувані Іраном хуси запустили дві протикорабельні балістичні ракети (ПКРБ) з контрольованих хуситами районів Ємену в Аденську затоку.

Одна з ракет уразила контейнеровоз Tavvishi під ліберійським прапором, який належить і експлуатується Швейцарією. Судно «Таввіші» повідомило про пошкодження, але продовжило рух.

Друга ракета була успішно знищена кораблем коаліції.

Також повідомляється, що окремо підтримувані Іраном хуси запустили одну балістичну та одну протикорабельну крилату ракету в Аденську затоку. Обидві ракети влучили в M/V Norderney, вантажне судно, яке плавало під прапором Антигуа і Барбадосу і належало і експлуатувалося Німеччиною. Судно Нордерней повідомило про пошкодження, але продовжило рух.

«Повідомлень про постраждалих з кораблів США, коаліції чи торговельних суден немає», – зазначали в Командуванні.

Крім того, сили Центрального командування США успішно знищили одну безпілотну літальну систему над Аденською затокою. Пізніше сили Центрального командування США успішно знищили дві крилаті ракети і одну ракетну установку в районах Ємену, контрольованих хуситами.

Сили Центрального командування США зазначили, що ці системи становлять безпосередню загрозу для сил США, коаліційних сил і торгових суден у регіоні. Цю дію було вжито, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води більш безпечними для суден США, коаліції та торгових суден.

Нагадаємо, командувач військово-морської місії ЄС із захисту торгових суден у Червоному морі звернувся до Брюсселя із закликом про допомогу. Оскільки надто мало держав надсилає військові кораблі, стає дедалі важче виконувати свою місію – а саме захист від атак єменських хуситів.

8 квітня єменські хусити повідомили, що атакували ракетами та безпілотниками по британських, американських та ізраїльських кораблях у Червоному та Аравійському морі, а також в Індійському океані.