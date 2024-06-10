Головна Світ Політика
search button user button menu button

Хусити обстріляли два судна в Аденській затоці

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Хусити обстріляли два судна в Аденській затоці
Обмдва кораблі зазнали пошкоджень, але продовжили рух за маршрутом
фото з відкритих джерел

Повідомлень про постраждалих з кораблів США, коаліції чи торговельних суден немає

Протягом останньої доби угруповання єменських хуситів атакували два судна протикорабельними балістичними ракетами. Кораблі зазнали пошкоджень. Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) у мережі Х.  

Згідно з повідомленням за останні 24 години підтримувані Іраном хуси запустили дві протикорабельні балістичні ракети (ПКРБ) з контрольованих хуситами районів Ємену в Аденську затоку. 

Одна з ракет уразила контейнеровоз Tavvishi під ліберійським прапором, який належить і експлуатується Швейцарією. Судно «Таввіші» повідомило про пошкодження, але продовжило рух.

Друга ракета була успішно знищена кораблем коаліції.

Також повідомляється, що окремо підтримувані Іраном хуси запустили одну балістичну та одну протикорабельну крилату ракету в Аденську затоку. Обидві ракети влучили в M/V Norderney, вантажне судно, яке плавало під прапором Антигуа і Барбадосу і належало і експлуатувалося Німеччиною. Судно Нордерней повідомило про пошкодження, але продовжило рух. 

«Повідомлень про постраждалих з кораблів США, коаліції чи торговельних суден немає», – зазначали в Командуванні.

Крім того, сили Центрального командування США  успішно знищили одну безпілотну літальну систему над Аденською затокою. Пізніше сили Центрального командування США успішно знищили дві крилаті ракети  і одну ракетну установку в районах Ємену, контрольованих хуситами.

Сили Центрального командування США зазначили, що ці системи становлять безпосередню загрозу для сил США, коаліційних сил і торгових суден у регіоні. Цю дію було вжито, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води більш безпечними для суден США, коаліції та торгових суден.

Нагадаємо, командувач військово-морської місії ЄС із захисту торгових суден у Червоному морі звернувся до Брюсселя із закликом про допомогу. Оскільки надто мало держав надсилає військові кораблі, стає дедалі важче виконувати свою місію – а саме захист від атак єменських хуситів.

8 квітня єменські хусити повідомили, що атакували ракетами та безпілотниками по британських, американських та ізраїльських кораблях у Червоному та Аравійському морі, а також в Індійському океані.

Читайте також: Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Теги: військові Ємен США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крилаті ракети Jassm призначені для ударів по об'єктах критичної інфраструктури
Ракети, які зможуть досягти Москви. Польща підписала угоду
28 травня, 18:31
Після ідентифікації тіла наших оборонців будуть передані їхнім рідним для гідного поховання
Україна повернула тіла 212 загиблих воїнів
31 травня, 12:09
У 2022 році The Washington Post повідомив, що Янукович чекав у Білорусі, поки Росія за «три дні» візьме Київ, щоб повернутися до влади
Вікторія Нуланд розповіла, кого Путін хоче бачити на місці президента України
13 травня, 19:05
Південнокорейська зброя вирізняється високою якістю, а також доступністю порівняно з американськими й західними альтернативами
Південна Корея обігнала США у виготовленні зброї – Bloomberg
6 червня, 09:10
У Чехії філія російського виробника ракет Х-55, Х-59
Названо топ країни, бізнеси яких допомагають Росії обходити санкції
20 травня, 00:41
ЗСУ винахідливі, але все ще обтяжені радянщиною, вважають у Пентагоні
Інспектор Пентагону у звіті вказав на сильні та слабкі сторони ЗСУ
19 травня, 15:17
Пожежники оперативно загасили загоряння
У США розбився новий військовий літак F-35: деталі авіакатастрофи
29 травня, 07:06
Президент США Джо Байден
«Ніхто не вищий за закон». Байден відреагував на вирок Трампу
31 травня, 22:20
Політика США все ще захищає переважну більшість оперативного тилу і глибокого тилу Росії
ISW: Дозвіл США бити по РФ скоротив площу безпечного простору агресора на 16%
Сьогодні, 06:19

Політика

Вибори в Австрії продемонстрували несподіваний результат
Вибори в Австрії продемонстрували несподіваний результат
Німеччина збирається суттєво збільшити резерв армії
Німеччина збирається суттєво збільшити резерв армії
На кону мінеральні активи: сенатор Грем пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла
На кону мінеральні активи: сенатор Грем пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла
Хусити обстріляли два судна в Аденській затоці
Хусити обстріляли два судна в Аденській затоці
ЗМІ назвали ймовірну кількість літаків Mirage 2000, які Україна отримає від Франції
ЗМІ назвали ймовірну кількість літаків Mirage 2000, які Україна отримає від Франції
Партія Фіцо зазнала поразки на виборах до Європарламенту у Словаччині
Партія Фіцо зазнала поразки на виборах до Європарламенту у Словаччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
«Ми зараз у 1938 році». Війна Путіна в Україні – невивчені уроки історії
16K
Уряд оновив порядок бронювання від мобілізації. Повний перелік змін
9069
РосТБ показало карту країн, які Путін міг би озброїти, щоб «атакувати ворогів»
7380
Міноборони анонсувало оновлення в застосунку «Резерв+»
4859
Оновлення даних у ТЦК: фахівець вказав на важливий нюанс
4702
Матір засудили, бо дитина захворіла на гострий бронхіт: деталі справи

Новини

Вибухи в Криму, вибори до Європарламенту: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Збій у Telegram, Україна придбала у Франції радар для ППО: головне за ніч
Вчора, 06:35
«Подарунок Путіну до Дня Незалежності». ЗМІ назвали місто, на яке націлилися окупанти
8 червня, 15:13
Вибухи в Криму, напад на прем'єрку Данії: головне за ніч
8 червня, 06:57
Постачання Києву винищувачів Mirage 2000-5 з Франції: нові деталі від міністра Лекорню
7 червня, 20:19
Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН
7 червня, 17:43

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua