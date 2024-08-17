Поліція Хорватії розшукує трьох українців через підпал порту

Внаслідок масштабної пожежі знищені або суттєво пошкоджені 35 малогабаритних суден

Хорватська поліція розшукує трьох громадян України, яких підозрюють у навмисному підпалі в порту Медулін. Внаслідок масштабної пожежі знищені або суттєво пошкоджені 35 малогабаритних суден – яхти, човни та катери. Про це пише Jutarnji List.

За даними слідства, 14 травня троє українців віком від 25 до 28 років, які діяли за попередньою змовою, прибули до Хорватії з території Польщі на автомобілі. Вони припаркувалися неподалік від порту Медулін, а потім пішки попрямували до причалу, де швартуються невеликі плавзасоби.

Один зі зловмисників переліз через огорожу пірса, поки його спільники були на варті. Підозрюваний наблизився до одного з човнів, який належав 65-річному хорвату, і кинув на палубу пляшку з «коктейлем Молотова», внаслідок чого на судні спалахнула пожежа.

Вогонь швидко перекинувся на сусідні плавзасоби. В результаті 22 судна згоріли повністю, ще 13 зазнали суттєвих ушкоджень. Збитки від пожежі оцінюються у 2 мільйони євро.

У поліції повідомили, що за наявною інформацією, зловмисники виїхали з Хорватії після скоєння підпалу. Схоже, що місце їх перебування відоме поліції, але цю інформацію не розголошують в інтересах слідства.

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Інформацію про підозрюваних спрямовано до прокуратури відповідної країни. Наразі слідство чекає на міжнародний ордер на арешт підозрюваних.

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