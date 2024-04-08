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Єменські хусити атакували судна в Червоному та Аравійському морях

Наталія Порощук
glavcom.ua
Єменські хусити атакували судна в Червоному та Аравійському морях
фото з відкритих джерел

Єменські хусити напали на британське судно та кілька американських фрегатів у Червоному морі

Єменські хусити повідомили, що атакували ракетами та безпілотниками по британських, американських та ізраїльських кораблях у Червоному та Аравійському морі, а також в Індійському океані. Про це повідомляє Reuters.

Речник хуситів Ях'я Сарі повідомив, що операції проводилися протягом останніх 72 годин. Однак інших подробиць не надав. 

Видання пише, що єменські хусити напали на британське судно та кілька американських фрегатів у Червоному морі. В Аравійському морі та Індійському океані атакували два ізраїльських судна, які прямували до портів.

Зазначається, що Велика Британія та США завдавали ударів у відповідь. Центральне командування США заявило, що американські війська знищили мобільний зенітно-ракетний комплекс у контрольованому хуситами районі Ємену. Також вони збили БПЛА та одну протикорабельну ракету над Червоним морем.

Про постраждалих чи руйнування не повідомляється.

Нагадаємо, що раніше єменські хусити-повстанці 6 березня вдарили балістичною ракетою по комерційному судну в Аденській затоці, в результаті чого загинули щонайменше двоє членів екіпажу – це перші жертви таких обстрілів з осені минулого року.

Читайте також: Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Теги: США Ізраїль Велика Британія Ємен порт безпілотник флот море

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