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ISW: Допомагаючи хуситам, Путін прагне зменшити західну допомогу Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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ISW: Допомагаючи хуситам, Путін прагне зменшити західну допомогу Україні
фото з відкритих джерел

Готовність Путіна підтримати хуситів є частиною поглиблення російсько-іранського військового співробітництва

Росії готова передати зброю єменським хуситам і це свідчить про бажання російського диктатора Володимира Путіна змусити Захід відмовитися від підтримки України, а також демонструє залежність Кремля від Ірану у сфері високоточної зброї і компонентів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Кремль планував передати хуситам в Ємені ракети й іншу військову техніку, але не передав їх після дипломатичного тиску.

«Повідомлений план Росії підкреслює її військове партнерство з Іраном і свідчить про те, що Росія, ймовірно, прагне використовувати іранських маріонеток для непрямої конфронтації із Заходом», – йдеться у звіті.

На думку аналітиків, плани Росії підтримати хуситів, щоб опосередковано протистояти Заходу і загрожувати подальшою ескалацією, узгоджуються з кількома російськими інформаційними та гібридними операціями, які мають на меті спонукати Захід до самоусунення від підтримки України через побоювання конфронтації з Росією.

«Готовність Путіна розглянути можливість підтримки хуситів, які нападають на Ізраїль і міжнародне судноплавство, є частиною поглиблення російсько-іранського військового співробітництва і залежності Росії від Ірану в питаннях високоточної зброї і компонентів», – додають аналітики.

Поглиблення партнерства Росії з Іраном, ймовірно, спонукатиме Росію розглянути можливість підтримки інших угруповань, підртимуваних Іраном і використання цих груп у непрямих спробах погрожувати Заходу ескалацією.

Нагадаємо, Росія готувалася доставити ракети та іншу військову техніку повстанцям-хуситам в Ємені наприкінці минулого місяця, але під тиском США й Саудівської Аравії відмовилася. Водночас наприкінці липня, Росія розгорнула військовий контингент у Ємені для надання консультацій хуситам.

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Теги: путін росія

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