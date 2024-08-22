Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Атака на один із найбільших портів РФ «Кавказ»: що про нього відомо

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Атака на один із найбільших портів РФ «Кавказ»: що про нього відомо
Порт «Кавказ» побудований у 1953-1954 роках як портопункт Керченського морського торговельного порту
фото: Риа Новости

За вантажообігом порт посідає п'яте місце в Росії

У 2024 році українці почали частіше чути про російський порт «Кавказ». Все тому що саме цього року цей порт, розташований на російській косі Чушка, неодноразово потрапляє під обстріли. Сьогодні, 22 серпня, у порту після атаки затонув паром «Акватрейдер», або ж «Конро трейдер».

«Главком» зібрав історію цього порту: яка була мета його будівництва, та як змінилося його призначення після окупації Криму Росією.

Історія будівництва

Порт «Кавказ» побудований у 1953-1954 роках як портопункт Керченського морського торговельного порту, що пов'язує Таманський півострів із півостровом Крим.

Інфраструктура порту дозволяла здійснювати перевезення пасажирів, автомобілів та залізничних поїздів. Поруч із портом «Кавказ» була побудована однойменна залізнична станція Кавказ. За часів СРСР із порту «Кавказ» виконувались рейси пасажирських катерів до морвокзалу у центрі міста Керчі.

Після розпаду СРСР та перетворення поромної лінії на міжнародну (Росія – Україна), в порту було організовано пункт прикордонно-митного контролю.

Митний пост «Морський порт Кавказ»
Митний пост «Морський порт Кавказ»
фото: Риа Новости

Вже у 21 столітті крім первісного призначення – авто- та залізничної переправи – порт, почав здійснювати перевалку генеральних та зернових вантажів, нафтопродуктів та рідких хімічних вантажів. 

Після відкриття незаконного побудованого РФ Кримського мосту у 2018 році поромне сполучення було призупинено. Однак після влучань Україною по Кримському мосту в 2022 році, сполучення відновлювалося.

З початку вторгнення росіяни активно використовували Керченську поромну переправу для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. 

Екологічні проблеми 

Після того як порту почали вивозити продукції нафтової та хімічної промисловості у регіоні погішилася екологічна ситуація. Зокрема, зросла кількість захворювань серед мешканців селища Чушка.

У листопаді 2007 року під час сильного шторму в Керченській протоці сталося кілька подій із судами, внаслідок яких у воду потрапило близько тисячі тонн нафтопродуктів. Найбільших збитків природному комплексу завдав розлом і затоплення річкового танкера з мазутом «Волгонефть-139», що належав російському пароплавству «Волготанкер».

Пошуково-рятувальні роботи
Пошуково-рятувальні роботи
фото: mintrans.gov.ru

Атаки на порт

Перша відома атака на порт «Кавказ» відбулася у травні 2024 року.

Сили оборони атакували нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ. Було завдано ударів ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун».

Ураження по нафтовому терміналу в районі порту «Кавказ» було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун»
Ураження по нафтовому терміналу в районі порту «Кавказ» було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун»
фото: Telegram/Кримський вітер

Ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту «Кавказ» у Краснодарському краї. Напередодні Сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого Криму, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора.

Нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ
Нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ
фото: Telegram/Кримський вітер

Сьогодні, 22 серпня, у порту «Кавказ» було атаковано залізничний пором «Акватрейдер» із 30-ма паливними цистернами.

Згодом стало відомо, що внаслідок отриманих пошкоджень пором в акваторії порту затонув. Росіяни вже встигли звинуватити в ударі Україну, назвавши інцидент «черговою спробою теракту на території Краснодарського краю». Наразі українська сторона не коментувала російські звинувачення.

Атака на один із найбільших портів РФ «Кавказ»: що про нього відомо фото 1
фото з соцмереж

До слова, «Главком» зібрав всю інформацію про затонулий пором «Акватрейдер» або ж «Конро Трейдер».

Читайте також:

Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі

Аеродром «Маринівка»: що відомо про летовище, яке атакували українські дрони

Теги: росія українці Україна Кавказ Порту перевезення пором втрати росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Ніжині працювало ППО
Ворог атакував «Шахедами» Ніжин: є влучання та постраждалий
26 липня, 05:20
Володимир Зеленський та Рустем Умєров відвідали підприємства оборонної промисловості
Міноборони уклало важливі угоди для ЗСУ: деталі
30 липня, 14:43
За $9 тис. зловмисник обіцяв забезпечити «клієнтам» втечу за кордон поза пунктами пропуску
На таксі до державного кордону: поліцейські викрили схему ухилянтів
1 серпня, 18:19
У серпні 2024 року ціни на електроенергію, газ та воду залишаться незмінними
Пенсії, тарифи на комуналку та виплати ВПО: що змінилося з 1 серпня
1 серпня, 06:00
Генштаб дозволить командирам військових частин набирати добровольців в обхід ТЦК
Генштаб дозволить командирам військових частин набирати добровольців в обхід ТЦК
1 серпня, 20:50
Гаспар Ное на Красній площі у Москві
Французький режисер Ное таємно відвідав столицю країни-агресорки РФ
6 серпня, 08:45
Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через просування ЗСУ у Курській області
Знервований Путін скликав оперативну нараду через ситуацію на Курщині (відео)
9 серпня, 13:33
На фронті відбулося 71 бойове зіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2024 року
12 серпня, 00:18
Кірбі не відповів, які саме цілі можуть стояти перед російськими солдатами, яких скеровують у Курську область
Білий дім підтвердив переміщення частини військ РФ з України до Курської області
15 серпня, 21:24

Соціум

У Німеччині розслідують проліт дронів над АЕС, підозрюють Росію – Bild
У Німеччині розслідують проліт дронів над АЕС, підозрюють Росію – Bild
Атака на один із найбільших портів РФ «Кавказ»: що про нього відомо
Атака на один із найбільших портів РФ «Кавказ»: що про нього відомо
Удар по порту «Кавказ»: що відомо про затонулий пором
Удар по порту «Кавказ»: що відомо про затонулий пором
У Польщі впав об'єкт, на якому були російські надписи
У Польщі впав об'єкт, на якому були російські надписи
Чи впала підтримка українців в Ізраїлі? Дипломат пояснив ситуацію
Чи впала підтримка українців в Ізраїлі? Дипломат пояснив ситуацію
Вперше за 10 років: готелі Туреччини пішли на непопулярний крок у розпал сезону
Вперше за 10 років: готелі Туреччини пішли на непопулярний крок у розпал сезону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Вибори президента США. Букмекери оцінили шанси Трампа та Гарріс
21K
Звільнений з полону оборонець Маріуполя розповів, чому чеченці кращі за росіян
18K
Справа Фаріон: поліція досі шукає знаряддя вбивства (оновлено)
17K
Пожежа на нафтобазі в Пролетарську: новий вибух і десятки постраждалих
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Вперше за 10 років: готелі Туреччини пішли на непопулярний крок у розпал сезону

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua