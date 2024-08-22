Атака на один із найбільших портів РФ «Кавказ»: що про нього відомо

Порт «Кавказ» побудований у 1953-1954 роках як портопункт Керченського морського торговельного порту

За вантажообігом порт посідає п'яте місце в Росії

У 2024 році українці почали частіше чути про російський порт «Кавказ». Все тому що саме цього року цей порт, розташований на російській косі Чушка, неодноразово потрапляє під обстріли. Сьогодні, 22 серпня, у порту після атаки затонув паром «Акватрейдер», або ж «Конро трейдер».

«Главком» зібрав історію цього порту: яка була мета його будівництва, та як змінилося його призначення після окупації Криму Росією.

Історія будівництва

Порт «Кавказ» побудований у 1953-1954 роках як портопункт Керченського морського торговельного порту, що пов'язує Таманський півострів із півостровом Крим.

Інфраструктура порту дозволяла здійснювати перевезення пасажирів, автомобілів та залізничних поїздів. Поруч із портом «Кавказ» була побудована однойменна залізнична станція Кавказ. За часів СРСР із порту «Кавказ» виконувались рейси пасажирських катерів до морвокзалу у центрі міста Керчі.

Після розпаду СРСР та перетворення поромної лінії на міжнародну (Росія – Україна), в порту було організовано пункт прикордонно-митного контролю.

Митний пост «Морський порт Кавказ» фото: Риа Новости

Вже у 21 столітті крім первісного призначення – авто- та залізничної переправи – порт, почав здійснювати перевалку генеральних та зернових вантажів, нафтопродуктів та рідких хімічних вантажів.

Після відкриття незаконного побудованого РФ Кримського мосту у 2018 році поромне сполучення було призупинено. Однак після влучань Україною по Кримському мосту в 2022 році, сполучення відновлювалося.

З початку вторгнення росіяни активно використовували Керченську поромну переправу для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

Екологічні проблеми

Після того як порту почали вивозити продукції нафтової та хімічної промисловості у регіоні погішилася екологічна ситуація. Зокрема, зросла кількість захворювань серед мешканців селища Чушка.

У листопаді 2007 року під час сильного шторму в Керченській протоці сталося кілька подій із судами, внаслідок яких у воду потрапило близько тисячі тонн нафтопродуктів. Найбільших збитків природному комплексу завдав розлом і затоплення річкового танкера з мазутом «Волгонефть-139», що належав російському пароплавству «Волготанкер».

Пошуково-рятувальні роботи фото: mintrans.gov.ru

Атаки на порт

Перша відома атака на порт «Кавказ» відбулася у травні 2024 року.

Сили оборони атакували нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ. Було завдано ударів ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун».

Ураження по нафтовому терміналу в районі порту «Кавказ» було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун» фото: Telegram/Кримський вітер

Ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту «Кавказ» у Краснодарському краї. Напередодні Сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого Криму, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора.

Нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ фото: Telegram/Кримський вітер

Сьогодні, 22 серпня, у порту «Кавказ» було атаковано залізничний пором «Акватрейдер» із 30-ма паливними цистернами.

🔥Палаючий пором у порту "Кавказ", що в Керченській протоці



Відео з ближчої відстані pic.twitter.com/Zk6tObQ9dG — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 22, 2024

Згодом стало відомо, що внаслідок отриманих пошкоджень пором в акваторії порту затонув. Росіяни вже встигли звинуватити в ударі Україну, назвавши інцидент «черговою спробою теракту на території Краснодарського краю». Наразі українська сторона не коментувала російські звинувачення.

фото з соцмереж

До слова, «Главком» зібрав всю інформацію про затонулий пором «Акватрейдер» або ж «Конро Трейдер».