Син Рамзана Кадирова зібрав уже цілу колекцію нагород

16-річний Адам Кадиров, син одіозного лідера Чечні Рамзана Кадирова, продовжує накопичувати нагороди, що підкреслюють не стільки його заслуги, скільки хворобливий культ особи, який процвітає в Чечні. У неділю, 25 серпня, Адам отримав найвищу відзнаку Чеченської Республіки – орден Кадирова, який йому особисто вручив його батько. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр Чечні з питань національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Ахмед Дудаєв.

За повідомленням міністра Чечні з питань національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Ахмеда Дудаєва, нагородження відбулося за «високі моральні якості» Адама Кадирова та його «відданість справі». Підлітка, який, до речі, вже займає посаду начальника відділу забезпечення безпеки голови Чечні, вчергове назвали «істинним патріотом батьківщини».

Серед «заслуг» юного «героя» – звіряче побиття у слідчому ізоляторі Микити Журавеля, який спалив Коран. Але це не заважає йому зібрати цілу колекцію нагород, які більше схожі на частину системи заохочень для родичів Кадирова, ніж на визнання справжніх досягнень.

Не обійшла ця «сімейна традиція» й інших членів родини Кадирова. Його доньки Хадіжат, яка очолює Департамент дошкільної освіти в Грозному, та Айшат, яка керує Міністерством культури Чечні, також нагороджені орденом Кадирова. Сам Рамзан Кадиров, природно, також є кавалером цієї нагороди.

Орден Кадирова, найвища нагорода Чечні, носить ім'я батька Рамзана – Ахмата Кадирова, який спочатку боровся за незалежність Ічкерії, але зрадив свій народ і перейшов на бік російських загарбників, ставши колаборантом.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін чи не вперше публічно визнав, що у Росії виникли труднощі на фронті. Про це Путін заявив під час зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. «Всім ясно і добре відомо, що Росія також стикається з кризами, в тому числі і перш за все, звичайно, на українському напрямку», – заявив диктатор.

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