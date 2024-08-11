ЗСУ на Курщині захопили в полон кадировців (відео)

Рейдові групи спіймали кадировців глибоко в тилу від кордону

У Курській області Росії ЗСУ взяли в полон бойовиків кадирівського батальйону «Ахмат». Про це повідомив проєкт для здачі росіян у полон «Хочу жить».

Зазначається, що рейдові групи спіймали цих кадировців глибоко в тилу від кордону. Бойовики зізналися, що намагалися втекти, щоб уникнути потрапляння в полон.

«Рамзан Кадиров колись заявив, що бійці «Ахмата» в полон не здаються. Ну, зазвичай так, оскільки сидять у тилу, але в Курській області ситуація розвивалася динамічно, а ці бойовики «Ахмата» навіть не намагалися чинити опір. Як показує досвід колишніх обмінів, це дуже правильне рішення, оскільки російські переговорники з обмінів кадировців забирають найперше», – пояснив проєкт «Хочу жить».

Нагадаємо, що російські солдати готуються до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через наступ на Курщину. Також міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі.

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.