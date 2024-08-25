Папа Римський виступив проти заборони в Україні релігійних установ, пов’язаних із РФ

«Церкви не можна чіпати», – заявив Франциск

Папа Римський Франциск заявив, що український закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із росією, начебто забороняє людям молитися «в тій церкві, яку вони вважають своєю». Він закликав не забороняти жодну церкву. Його слова цитує інформаційний ресурс Ватикану Vatican News.

Папа висловив «побоювання за свободу», зазначивши, що в Україні, мовляв, «тому, хто хоче, не дозволяється молитися в тому, що він вважає своєю церквою».

За його словами, той, хто молиться, не може чинити зло через це. Він закликав не скасовувати «прямо чи опосередковано» жодну християнську церкву: «Церкви не можна чіпати».

«Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому. […] Тож нехай тим, хто хоче молитися, буде дозволено молитися в тій Церкві, яку вони вважають своєю», – сказав Франциск.

Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров засудив заборону Московської церкви в Україні і заявив, що київська влада не має віри.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Закон передбачає заборону Російської православної церкви (РПЦ) як релігійної організації.

Після того, як закон набере чинності, українським церквам, які підозрюють у співпраці з РПЦ, буде надано дев'ять місяців для розриву зв'язків.

23 серпня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Також, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт про заборону Московської церкви, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП. Зокрема, народного депутата Юрія Загороднього, який проголосував за заборону в Україні Російської православної церкви, було виключено з групи «Платформа за життя та мир».

Як повідомлялося, заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв істерично відреагував на заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Тим самим він зайвий раз підкреслив зв’язки релігійної організації, яка діє в Україні під брендом Української православної церкви Московського патріархату, з Росією.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Верховної Ради щодо законопроєкту про заборону Московської церкви. За словами президента, парламентарі ухвалили закон щодо «духовної незалежності України».