Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Папа Римський виступив проти заборони в Україні релігійних установ, пов’язаних із РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Папа Римський виступив проти заборони в Україні релігійних установ, пов’язаних із РФ
Папа закликав не скасовувати «прямо чи опосередковано» жодну християнську церкву
фото з відкритих джерел

«Церкви не можна чіпати», – заявив Франциск

Папа Римський Франциск заявив, що український закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із росією, начебто забороняє людям молитися «в тій церкві, яку вони вважають своєю». Він закликав не забороняти жодну церкву. Його слова цитує інформаційний ресурс Ватикану Vatican News.

Папа висловив «побоювання за свободу», зазначивши, що в Україні, мовляв, «тому, хто хоче, не дозволяється молитися в тому, що він вважає своєю церквою».

За його словами, той, хто молиться, не може чинити зло через це. Він закликав не скасовувати «прямо чи опосередковано» жодну християнську церкву: «Церкви не можна чіпати».

«Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому. […] Тож нехай тим, хто хоче молитися, буде дозволено молитися в тій Церкві, яку вони вважають своєю», – сказав Франциск.

Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров засудив заборону Московської церкви в Україні і заявив, що київська влада не має віри.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. 

Закон передбачає заборону Російської православної церкви (РПЦ) як релігійної організації.

Після того, як закон набере чинності, українським церквам, які підозрюють у співпраці з РПЦ, буде надано дев'ять місяців для розриву зв'язків.

23 серпня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Також, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт про заборону Московської церкви, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП. Зокрема, народного депутата Юрія Загороднього, який проголосував за заборону в Україні Російської православної церкви, було виключено з групи «Платформа за життя та мир».

Як повідомлялося, заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв істерично відреагував на заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Тим самим він зайвий раз підкреслив зв’язки релігійної організації, яка діє в Україні під брендом Української православної церкви Московського патріархату, з Росією.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Верховної Ради щодо законопроєкту про заборону Московської церкви. За словами президента, парламентарі ухвалили закон щодо «духовної незалежності України».

Читайте також: Заборона Московської церкви. Які варіанти пропонує держава Онуфрію?
Теги: Верховна Рада Руслан Стефанчук влада президент Володимир Зеленський держава закон РПЦ Рамзан Кадиров Дмитро Медведєв Папа Римський законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У справі про замах на Сергія Шефіра з’явилися згадка про Ford Transit... на номерах прикриття
Хто стріляв у Шефіра? Нові деталі загадкової справи Резонанс
5 серпня, 10:00
Гарріс готова до дебатів з Трампом – ЗМІ
Гарріс готова до дебатів з Трампом – ЗМІ
26 липня, 02:29
Шевченко особисто привітав збірну
Шевченко особисто привітав олімпійську збірну України з перемогою над Марокко
27 липня, 22:33
Президент відзначив воїнів державними нагородами
Зеленський відвідав передову та привітав бійців Сил спеціальних операцій зі святом
29 липня, 14:04
На Кіалімському водосховищі в Челябінській області після злив прорвало дамбу
Прорив греблі у Челябінській області: мешканцям запропонували рятуватися самотужки
31 липня, 15:53
Росіяни, які постраждали від атак отримуватить виплати
Ситуація в Курській області. Росія виплачує по 4 тис. грн тим, хто втратив житло
10 серпня, 00:11
Біля Білого Дому помітили швидку
Неподалік від Білого дому місцеві помітили машини швидкої допомоги – Times Now
10 серпня, 06:56
Аліксійчук: «Кличко був на першому засіданні нашої ТСК, після якого подякував всім членам за відсутність політичної складової. А вже за день сказав, що це – політичний процес, спрямований проти нього. І більше Кличка у нас не було»
Нардеп із ТСК щодо діяльності київської влади висловив претензії до Кличка
20 серпня, 11:13
Поточні контракти Німеччина виконає, але нові запити на допомогу, зокрема від Міноборони, не схвалюватимуть
Німеччина припиняє військову допомогу Україні – Bild
17 серпня, 15:33

Соціум

Папа Римський виступив проти заборони в Україні релігійних установ, пов’язаних із РФ
Папа Римський виступив проти заборони в Україні релігійних установ, пов’язаних із РФ
У Росії помер головний конструктор ракетного комплексу «Іскандер-М» Олег Мамалига
У Росії помер головний конструктор ракетного комплексу «Іскандер-М» Олег Мамалига
У Римі спіймали грабіжника, бо той зачитався книгою про грецьку міфологію
У Римі спіймали грабіжника, бо той зачитався книгою про грецьку міфологію
РФ конфіскувала у Google понад $100 млн: названо мету
РФ конфіскувала у Google понад $100 млн: названо мету
Дуров планував зустріч із Путіним у Баку? Версія Центру протидії дезінформації
Дуров планував зустріч із Путіним у Баку? Версія Центру протидії дезінформації
У Польщі сталися потужні вибухи в будинку: є загиблі й поранені (оновлено)
У Польщі сталися потужні вибухи в будинку: є загиблі й поранені (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Курська операція. Зеленський поаплодував Путіну і вигукнув «Браво!»
48K
Хакери змусили Путіна вітати Україну з Днем Незалежності
43K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
37K
Ілон Маск відреагував на арешт Павла Дурова
28K
Кадиров став на захист Онуфрія та Московської церкви в Україні
21K
Командир «Азова» пояснив, що його обурило у обміні полоненими

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
Вчора, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua