Операція в Курській області: ЗСУ показали документи знищеного підрозділу кадировців

Раніше українські військові взяли в полон бойовиків кадирівського батальйону «Ахмат»

Бійці 225 штурмового батальйону показали купу документів бійців підрозділу російського МВС «Ахмат», який був розбитий у Курській області. Фото опублікувала пресслужба батальйону.

«Нещодавно з’явилася новина, що 225-й ОШБ успішно розбив підрозділ «Ахмат». Ось докази. Зараз складно точно визначити, кого з бійців було ліквідовано (візуальне ідентифікування ускладнене станом тіл), а хто відступив з поля бою, але важливо, щоб люди знали їх імена», – йдеться в повідомленні.

Раніше з'явилося відео, як українські військові у Курській області взяли в полон бойовиків кадирівського батальйону «Ахмат». Зазначається, що рейдові групи спіймали цих кадировців глибоко в тилу від кордону. Кадировці зізналися, що намагалися втекти, щоб уникнути потрапляння в полон.

До слова, російський воєнкор, пояснюючи як ЗСУ вдалося зайти у Курську область, заявив, що спецпідрозділ «Ахмат» уклав пакт взаємного ненападу зі Збройними силами України.