Головна Світ Політика
search button user button menu button

Операція в Курській області: ЗСУ показали документи знищеного підрозділу кадировців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Операція в Курській області: ЗСУ показали документи знищеного підрозділу кадировців
225-й окремий штурмовий батальйон успішно розбив підрозділ «Ахмат»
фото: Telegram/225 ОШБ

Раніше українські військові взяли в полон бойовиків кадирівського батальйону «Ахмат»

Бійці 225 штурмового батальйону показали купу документів бійців підрозділу російського МВС «Ахмат», який був розбитий у Курській області. Фото опублікувала пресслужба батальйону.

«Нещодавно з’явилася новина, що 225-й ОШБ успішно розбив підрозділ «Ахмат». Ось докази. Зараз складно точно визначити, кого з бійців було ліквідовано (візуальне ідентифікування ускладнене станом тіл), а хто відступив з поля бою, але важливо, щоб люди знали їх імена», – йдеться в повідомленні.

Раніше з'явилося відео, як українські військові у Курській області взяли в полон бойовиків кадирівського батальйону «Ахмат». Зазначається, що рейдові групи спіймали цих кадировців глибоко в тилу від кордону. Кадировці зізналися, що намагалися втекти, щоб уникнути потрапляння в полон.

До слова, російський воєнкор, пояснюючи як ЗСУ вдалося зайти у Курську область, заявив, що спецпідрозділ «Ахмат» уклав пакт взаємного ненападу зі Збройними силами України.

Читайте також: Політичні вбивства і стосунки з неповнолітніми: з'явився фільм про Кадирова
Теги: Курщина Рамзан Кадиров полон документи війна окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британія не дозволила бити по Курській області ракетами Storm Shadow – The Telegraph
Британія не дозволила бити по Курській області ракетами Storm Shadow – The Telegraph
Сьогодні, 02:55
Енергетики розпочинають ремонти одразу, щойно це стає можливим
Енергетики ДТЕК за тиждень повернули світло 54 тис. родин, знеструмлених через обстріли
Вчора, 18:40
За словами радника глави Офісу президента, саме Путін є автором концепції «саморуйнування Росії»
Бої в Курській області: радник Єрмака вніс ясність
8 серпня, 16:13
Деталей щодо знищення гелікоптера немає
У Курській області росіяни втратили гелікоптер Ка-52
6 серпня, 20:15
«Великий терор» радянщини перетворив Україну на поле для кровопролиття
День, коли почався «Великий терор» в Україні
31 липня, 15:18
Омбудсмен Дмитро Лубінець тепер наполягає: Його викривальну заяву «десь хтось не так підхопив»
Хто втік із України з дітьми-сиротами? По слідах скандалу, який заварив омбудсмен Скандал
31 липня, 13:00
«Наразі Україна вже стала своєрідним хабом координації зусиль поневолених Росією народів»
Коли ми побачимо світ без поневолених народів?
20 липня, 21:56
Від початку доби відбулося 110 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2024 року
16 липня, 00:18
У столиці подорожчало таксі
У Києві підвищилися ціни на таксі
14 липня, 22:00

Політика

Операція в Курській області: ЗСУ показали документи знищеного підрозділу кадировців
Операція в Курській області: ЗСУ показали документи знищеного підрозділу кадировців
Підготовки до «бойового застосування». Лукашенко відправив солдатів до Росії
Підготовки до «бойового застосування». Лукашенко відправив солдатів до Росії
Росія запросила в гості головного розробника балістичних ракет Північної Кореї
Росія запросила в гості головного розробника балістичних ракет Північної Кореї
Флот РФ тренувався завдавати ядерних ударів по цілях в Європі – FT
Флот РФ тренувався завдавати ядерних ударів по цілях в Європі – FT
Як зупинити Путіна, загрози людству. Про що Трамп розповідав Маску
Як зупинити Путіна, загрози людству. Про що Трамп розповідав Маску
Операція ЗСУ в Курській області може повністю змінити хід війни з Росією – ISW
Операція ЗСУ в Курській області може повністю змінити хід війни з Росією – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Зеленський зробив заяву про Курщину в особливий для Путіна день
54K
У Курській області вертоліт РФ обстріляв колону окупантів (фото)
39K
Російський журналіст вивісив прапор РФ на Ейфелевій вежі у день закриття Олімпіади
35K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
22K
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
Сьогодні, 06:39
У Курську знову лунають вибухи
Вчора, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
11 серпня, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
11 серпня, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
10 серпня, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
10 серпня, 03:25

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua