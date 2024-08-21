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Ситуація на Курщині критична для РФ? Путін випросив у Кадирова допомогу (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ситуація на Курщині критична для РФ? Путін випросив у Кадирова допомогу (відео)
Путін вперше за 13 років приїхав до Чечні
фото: скріншот

У Чечні Путін оглянув війська та добровольців, які готуються воювати проти України

На тлі загострення ситуації у Курській області, де ЗСУ активно просуваються, російський диктатор Володимир Путін подався просити допомоги до лідера Чечні Рамзана Кадирова. Поїздка диктатора відбулася вперше за 13 років. 

Зокрема у рамках візиту президент країни-агресорки навідався в академію спецпризначенців, яка носить його ім'я, і поспілкувався з бійцями-добровольцями, які проходять там підготовку перед відправкою в Україну.

Візит, як пишуть журналісти, відбувся на тлі операції України в Курській області РФ. «Поки у нас є такі люди, як ви, ми абсолютно, абсолютно непереможні. Одна справа тут стріляти в тирі, інша справа – ризикувати своїм життям і здоров’ям. Але є внутрішня потреба захищати Батьківщину і мужність прийняти таке рішення», – сказав Путін військовослужбовцям Російського університету спецназу, навчального закладу в чеченському Гудермесі.

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив Путіну, що з початку війни в Україну відправили понад 47 тис. чеченських військових, зокрема, близько 19 тис. добровольців. Також Кадиров запевнив диктатора, що в республіці є «десятки тисяч» резервістів, готових битися з українцями.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін чи не вперше публічно визнав, що у Росії виникли труднощі на фронті. Про це Путін заявив під час зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.  «Всім ясно і добре відомо, що Росія також стикається з кризами, в тому числі і перш за все, звичайно, на українському напрямку», – заявив диктатор.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 20 серпня зустрівся з матерями жертв теракту у Беслані, який стався майже 20 років тому. 

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Теги: Курщина Чечня Рамзан Кадиров путін

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