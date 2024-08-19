Маск відреагував на заяву Кадирова, який начебто отримав у подарунок Tesla Cybertruck

Рамзан Кадиров з автоматом, встановленим на Tesla Cybertruck у Грозному, Чечня. 17 серпня 2024 року

Кадиров опублікував відео, на якому він керує електрокаром, заявивши, що його подарував сам Маск

Американський бізнесмен та власник компанії Tesla Ілон Маск, спростував заяву чеченського диктатора Рамзана Кадирова, який похвалився, буцімто отримав у подарунок від Маска електроавтомобіль Cybertruck.

Нагадаємо, Кадиров опублікував відео, на якому він керує електрокаром.

«Отримали від шановного Ілона Маска кібертрак Tesla. Я із задоволенням випробував нову техніку й особисто переконався, що не випадково його називають «Кіберзвір», – заявив він на відео.

Кадиров додав, що машина з кулеметом на даху вирушить у зону бойових дій.

Наступного дня Маск відповів на гілку американського письменника та професора Сета Абрамсона, який опублікував відео Кадирова та заявив: «Я здивований».

«Ви справді настільки відсталі, що думаєте, що я подарував Cybertruck російському генералу? Ще один приклад того, наскільки багато брешуть медіа», – написав Маск у своїй соцмережі X.

Нагадаємо, голова російського регіону Чечні Рамзан Кадиров призначив свого 16-річного сина Адама куратором Російського університету спецназу (РУС) імені Володимира Путіна у Гудермесі.

Раніше повідомлялося, що син Кадирова отримав керівну посаду в Службі безпеки глави Чечні. П’ятнадцятирічний Адам Кадиров буде начальником відділу забезпечення.

До слова, Кадиров одружив 17-річного сина Елі з неповнолітньою онукою Адама Делімханова. За даними низки ЗМІ, Делімханов є двоюрідним братом Кадирова. Тобто, син «піхотинця Путіна» одружився з троюрідною сестрою.