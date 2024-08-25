Службу правив митрополит Онуфрій

Титулований український боксер Олександр Усик відвідав недільне богослужіння у Московській церкві. Трапилося це 25 серпня, тобто вже після того, як президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Спортсмен побував у храмі в ім’я преподобного Агапіта Печерського, що в Києво-Печерській лаврі. Службу правив митрополит Онуфрій.

Фото Усика серед прочан з’явилося на сайті лаври. На знімку він вивищується серед жіночок у хусточках. У вусі боксера – сережка з хрестиком.

Олександр Усик відомий своєю прихильністю до Московського патріархату. Його і раніше помічали на а богослужіннях у Києво-Печерській лаврі. Крім того, спортсмен знімався у пропагандистському серіаліті Оксани Марченко «Паломниця».

До слова, спортсмен вірить: церкву Московського патріархату можна очистити від негідників, що працюють на ворога. Усик запевняє, що УПЦ МП не має стосунку до Росії. Він заявив, що залишається і продовжує бути вірним Українській православній церкві (МП) та настоятелю церкви – митрополиту Онуфрію.

До того ж декілька років тому Усик отримав орден від Московського патріархату.