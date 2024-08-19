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Путін відкрито визнав кризу у війні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Путін відкрито визнав кризу у війні
фото: росЗМІ

Диктатор визнав, що в російських окупантів виникли труднощі на війні 

Російський диктатор Володимир Путін чи не вперше публічно визнав, що у Росії виникли труднощі на фронті. Про це Путін заявив під час зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. 

«Всім ясно і добре відомо, що Росія також стикається з кризами, в тому числі і перш за все, звичайно, на українському напрямку», – заявив диктатор.

А далі Путін продовжив розповідати про інший військовий конфлікт,  який лобіює РФ.  «Історична причетність Росії до ситуації на Південному Кавказі, та й протягом останніх кількох років, диктує нам необхідність участі у цих подіях. Звичайно ж, в тій частині, в якій цього вимагають сторони. Звичайно, після мого візиту до Азербайджану я зв'яжуся з прем'єр-міністром Пашиняном і розповім йому про результати наших переговорів. Я знаю, що Азербайджан націлений на те, щоб завершити всі процедури з повним врегулюванням», – сказав Путін.

Нагадаємо, 18 серпня російський диктатор Володимир Путін прибув із офіційним візитом у Азербайджан. Увечері в неділю його літак приземлився в Баку. Офіційна зустріч Володимира Путіна та президента Азербайджану Ільхама Алієва проходить у резиденції «Загульба».

Як раніше писав «Главком», план із заміни російського газу, який Україна транспортує до Європи, на газ з Азербайджану, несе в собі ризики. Експерти побоюються, що це стане лише прикриттям для експорту газу з Росії, попереджає Financial Times. Газ буде йти через Росію і Україну, а Баку зможе постачати лише невелику частину з тієї кількості. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія XXI», заявив, що угода ризикує «перетворитися на схему прихованого експорту російського газу під виглядом азербайджанського на європейський ринок».

Нагадаємо, європейські ціни на природний газ піднялися, оскільки зростання геополітичних ризиків на Близькому Сході підживлює занепокоєння щодо постачання палива. Порівняльні ф’ючерси на поставку у вересні зросли на 2,2%, встановившись на п’ятитижневому максимумі, оскільки трейдери хвилюються щодо своєї здатності створювати запаси на зиму.

Читайте також: Транзит російського газу – стоп! Що буде з українською трубою?
Теги: путін Азербайджан

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