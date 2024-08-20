Путін вперше за 16 років приїхав у Беслан та шокував новою заявою

«Росія перемогла терористів на Кавказі, переможе і неонацистів, які творять злочини на Донбасі та Курській області», – сказав диктатор Путін

Путін заявив, що терористи, які вчинили злочин, нібито отримували підтримку з-за кордону

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 20 серпня, зустрівся з матерями жертв теракту у Беслані, який стався майже 20 років тому. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що Путін вперше за останні 16 років приїхав на місце одного з наймасовіших терактів в історії РФ. Саме під час зустрічі з матерями загиблих дітей, російський диктатор заявив, що бойовики, які влаштували цей теракт, нібито отримували підтримку з-за кордону.

«Ми добре знаємо, що із-за кордону намагалися не лише виправдати цей жахливий злочин, але і надавали терористам всю допомогу: і моральну, і політичну, і інформаційну, і фінансову, і військову», – заявив президент РФ.

На його думку, у людей на Заході нібито немає жодної моралі, а є лише їхні інтереси.

«Росія перемогла терористів на Кавказі, переможе і неонацистів, які творять злочини на Донбасі та Курській області», – сказав диктатор.

Водночас Путін зазначив, що «вороги Росії» нібито продовжують спроби розгойдати ситуацію в країні.

1 вересня 2004 року озброєні терористи захопили школу у Беслані у Північній Осетії під час святкової лінійки. Бойовики протягом трьох днів утримували у будівлі 1128 заручників. На третій день близько 13:05 російський спецназ пішов на штурм із застосуванням танків та вертольотів. Тоді загинули 334 особи, зокрема 186 дітей. Інвалідами стали 126 осіб, зокрема 70 дітей. За інформацією незалежної преси, силовики заздалегідь знали про теракт, що готується від агентури. За даними парламентської комісії, більшість заручників загинула саме під час штурму школи силовиками.

До слова, декілька років тому у РФ завершився суд над жінками, що влаштували акцію протесту в річницю теракту в школі №1 в Беслані. П'ять жінок, які втратили в теракті своїх близьких, організували акцію з футболками, на яких були звинувачення на адресу президента РФ Володимира Путина.

Двом жінкам призначили штраф по 20 тисяч рублів, трьом жінкам були призначені громадські роботи по 20 годин. Тоді ж у Беслані напали на журналістів, що знімали протест «матерів Беслану» 1 вересня.