Поплавський і Винник заявили про відновлення національної музичної премії «Українська пісня року»



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«Українська пісня року» відбудеться 12 лютого в Національному палаці мистецтв «Україна». В подальшому вона стане щорічною – «співаючий ректор» Михайло Поплавський і популярний виконавець Олег Винник Фото: Fakty.ua

Відбір учасників буде базуватися на відгуках в соціальних мережах, ротації на радіостанціях, показах на телеканалах

«Українська пісня року» відбудеться 12 лютого в Національному палаці мистецтв «Україна». Більш того – в подальшому вона стане щорічною. Про це повідомили журналістам ініціатори відродження легендарної премії – «співаючий ректор» Михайло Поплавський і популярний виконавець Олег Винник. Прес-конференція, присвячена цій події, відбулася 2 січня в Київському університеті культури.

Автор ідеї, меценат, генеральний продюсер та власник торгової марки «Українська пісня року» Михайло Поплавський нагадав представникам медіа про найважливіші етапи становлення безпрецедентного проекту, що спрямований на популяризацію української пісні.

Вперше премія з’явилася в українському телеефірі в січні 2004 року. З того часу на одній сцені виступають як імениті зірки, так і відкриття року – молоді виконавці. В ефірі Першого національного телеканалу звучали як пісні, що вже завоювали народне визнання, так і абсолютно нові композиції, які щойно стали хітами.

У 2012 р. національний мегапроект «Пісня об’єднує нас!» потрапив до світової Книги рекордів Гіннесса як найтриваліший у світі музичний телемарафон національної пісні в прямому ефірі.

Українська пісня потужно зазвучала в Польщі в 2017 році. Тоді у Варшаві відбулася грандіозна церемонія нагородження національної премії «Українська пісня року». У гала-концерті в польській столиці прийняли участь Наталя Бучинська, Віктор Павлик, Ірина Федишин, Іван Попович, Наталія Валевська, Алла Попова, Анатолій Матвійчук, Тетяна Піскарьова та багато інших українських артистів.

З роками змінювались назва телепроекту, його формат. Однак суть залишалася незмінною: популяризація української пісні, наших виконавців, підтримка обдарованої молоді. Найважливішою і незмінною умовою участі артиста в проекті залишається виконання пісні українською мовою.

Фото: Fakty.ua

«Ми вирішили відновити проект «Українська пісня року» та відзначити кращих виконавців країни, які створюють унікальну сучасну музику. Тих, хто зміцнює нашу духовність, розвиває культуру і прославляє Україну у всьому світі. А також тих, хто завдяки своїй багаторічній творчості, нерозривно пов’язаної з національними традиціями, етнікою, любов’ю до своєї країни і музиці, став легендою і прикладом для поколінь українців. Українська пісня – вічна, як небо і сонце. Це також і ідеологія нашої країни, вона піднімала дух нації у важкі часи. Українська пісня повинна домінувати в національному теле- і радіопросторі, в соціальних мережах. Вона має гордо звучати на весь світ. Я вважаю, що необхідно підтримувати талановиту молодь і берегти надбання нації», – сказав Михайло Поплавський, презентуючи проект.

«У наших нових виконавців такий креатив і потенціал! Потрібно тільки додати їм популярності. І Поплавський, як ніхто інший впорається, з таким завданням», – підтримав свого однодумця Олег Винник.

За словами ініціаторів відродження проекту, визначати учасників буде публіка. Відбір буде базуватися на відгуках в соціальних мережах, ротації на радіостанціях, показах на телеканалах.

«Вирішувати будуть люди. Масштаб наших виконавців часто-густо самі професіонали недооцінюють. Адже як нерідко буває – людям виконавець подобається, аудиторія в захваті від пісень. А профі не помічають. Потрібно виправити ситуацію», – вважає Олег Винник.

Створюватися шоу буде під керівництвом відомого режисера і кліпмейкера Каті Царик.

«З радістю прийняла пропозицію Олега і Михайла Михайловича. Я випускниця Київського національного університету культури і мистецтв. Тому для мене це велика честь і відповідальність», – сказала Катя.

За її словами, вона відійде від класичних, традиційних шоу. Акцент буде робитися на модернізації, технологічності.

Разом з Катею Царик над шоу працюватиме Володимир Андрусишин – засновник компанії «Алайт».

Фото: Fakty.ua

«Прийшов час повертати борги. Адже я теж випускник університету культури, – сказав журналістам Володимир. – Українці довгий час мали комплекс меншовартості. Всі дивилися – як там в Європі? Перестаньте озиратися на схід чи захід. Дивіться, що робиться у нас!»

За словами Володимира Андрусишина, все, що є найкращого в світі, глядачі побачать в палаці «Україна».

«Українська пісня року» у 2020 році ознаменує епохальний момент у розвитку української пісні. Ми гордо впишемо нову сторінку в її історію», – запевнив Михайло Поплавський.