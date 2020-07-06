Шостий штат у США заборонив утримувати у клітках курей-несучок



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Новий закон дозволить більше не утримувати в тісних клітках приблизно 6 млн курей

Фермери, які порушують закон, платитимуть штраф у розмірі до $1000

Колорадо став шостим штатом, в якому будуть змінені умови вирощування і утримання курей, що несуть яйця.

Законопроєкт HB20-1343 «Стандарти утримання курей, що несуть яйця», який забороняє утримання курей-несучок в клітках, прийняв законодавчий орган штату і підписав губернатор, інформує livekindly.co.

Новий закон дозволить більше не утримувати в тісних клітках приблизно 6 млн курей. За новими умовами, у вольєрі має бути принаймні один квадратний фут корисної площі на тварину. Кури також повинні мати доступ до вільного вертикальному простору.

Кури також повинні мати сідала, ящики для гнізд, місця для прогулянок і купання в поросі, що має вирішальне значення для психічного і фізичного здоров'я тварин. Фермери, які порушують закон, платитимуть штраф у розмірі до $1000.

Кітті Блок, директор Гуманної спільноти США (HSUS) назвала прийняття законопроєкту перемогою.

«Кури, що несуть яйця в клітках, – це одни з найбільш жорстоких видів поводження з тваринами на нашій планеті, – сказала вона. – Вони все життя живуть в меншому просторі, ніж розміри одного аркуша паперу».

В останні роки в Мічигані, Орегоні, Вашингтоні, Массачусетсі і Каліфорнії прийняті аналогічні закони, що забороняють утримування курей, які несуться, в клітках.

Новий закон в штаті Колорадо набуде чинності 31 грудня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що 600 тис. курей, які задихнулись на птахофабриці на Полтавщині, два тижні ніхто не утилізовував.