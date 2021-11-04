Міністр юстиції України зустрівся з матір’ю та коханою Саакашвілі

Разом з матір'ю Михайла Саакашвілі була Єлизавета Ясько, яка є коханою експрезидента Грузії

Під час зустрічі говорили, зокрема, про ситуацію в Грузії, порушення прав Саакашвілі, юридичні шляхи його звільнення та повернення до України

Міністр юстиції України Денис Малюська зустрівся із матір’ю колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України в Facebook.

«Міністр юстиції Денис Малюська провів зустріч із мамою Михайла Саакашвілі Гіулі Аласанія та народними депутатами України», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час зустрічі говорили, зокрема, про ситуацію в Грузії, порушення прав Саакашвілі, юридичні шляхи його звільнення та повернення до України.

Як видно на оприлюдненому фото, разом з матір'ю Саакашвілі була Єлизавета Ясько, яка є коханою експрезидента Грузії.

Напередодні президентка Грузії двома словами оцінила перспективи помилування Саакашвілі.

Також 3 листопада матір Саакашвілі Гіулі Аласанією заявила, зо занепокоєна здоров'ям сина, який голодує вже 34-й день поспіль і втратив 20 кілограмів ваги.

До слова, 31 жовтня у Тбілісі зібрався мітинг на підтримку Саакашвілі (фото).

Додамо, що опозиційні сили звинувачують у шахрайстві партію «Грузинська мрія», котра виграла муніципальні вибори в Грузії. Раніше ЗМІ повідомили про мобілізацію поліцейських у в'язниці, де перебуває Саакашвілі.

Нагадаємо, українська сторона підготувала текст звернення до Грузії з вимогою передати Михайла Саакашвілі. У Грузії заявили, що ніяких дипломатичних перемовин ще не ведуть.

Також прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні.

Раніше Саакашвілі погодився на лікування. Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася у в'язниці в місті Руставі з експрезидентом Грузії, українським громадянином Михайлом Саакашвілі.

До цього адвокати Саакашвілі попередили про «критичні показники життєдіяльності» у Саакашвілі. Також прем'єр Грузії звинуватив Саакашвілі в симуляції голодування.

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