Агентство Fitch не вірить, що можливе вторгнення Росії до України

Fitch у своєму прогнозі не розглядає переростання ескалації на кордоні Росії та України у війну

Аналітики вважають, що напруженість на кордоні РФ та України не переросте у військове зіткнення

Рейтингове агентство Fitch у своєму базовому прогнозі не розглядає переростання ескалації на кордоні Росії та України у війну. Про це повідомляється в пресрелізі Fitch.

Аналітики виходять із того, що напруженість на кордоні РФ та України не переросте у військове зіткнення.

«Стратегічна калькуляція вторгнення залишається незрозумілою, і наш базовий сценарій, як і раніше, не розглядає ескалацію ситуації у повномасштабну війну з Україною», – йдеться в повідомленні.

Водночас, інформація про концентрацію російських військ на кордоні з Україною «збільшує геополітичні та санкційні ризики.

Як відомо, Fitch Ratings – одне з трьох провідних рейтингових агентств світу. Входить в групу компаній Fitch Group. Агентство оцінює кредитний рейтинг позичальників у більш ніж 150 країн світу, за стандартизованою шкалою, здійснює дослідження і аналіз комерційних та державних організацій.

Нагадаємо, що інформацію про плани Путіна щодо повномасштабного наступу на Україну та напрямки можливих атак оприлюднило німецьке видання Bild з посиланням на власні джерела серед високопосадовців.

За інформацією, план-максимум Росії щодо війни проти України «лежить у скриньці, а Путін ще не вирішив, чи буде він реалізований». Однак перекидання військ, починаючи з квітня 2021 року, засвідчило, що Кремль, ймовірно, схиляється до реалізації планів нападу.

Представник служби безпеки повідомив виданню, що у випадку наказу Путіна російська армія може одночасно атакувати із північного Криму, через окуповані території, на сході та з півночі.

Видання пише, що ця атака може статися наприкінці січня – на початку лютого, якщо Україна та НАТО не виконають вимоги президента Росія.

Водночас інші інсайдери Альянсу вважають, що напад може відбутися в три етапи. А кожна фаза може бути останньою в операції, якщо Захід під впливом вторгнення змінить свої погляди.

Високопоставлений офіцер західної розвідки розповів, що під час першого етапу Путін планує захопити південь України, «щоб забезпечити постачання до Криму, а також відрізати Україну від моря».

Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За словами Буданова, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

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